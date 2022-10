Kim Kardashian : son podcast sur les affaires criminelles débarque sur Spotify

Ce lundi 3 octobre, Spotify a mis en ligne le podcast de Kim Kardashian, un «true crime» qui revient sur l’affaire Kevin Keith, un homme que la star de la télé-réalité estime injustement condamné pour un triple homicide en 1994.

Emprisonné depuis 28 ans pour un triple homicide qu'il jure ne pas avoir commis, Kevin Keith tente de prouver son innocence et a trouvé en Kim Kardashian une porte-voix de poids.

La star de la télé-réalité a fait de son affaire un véritable cheval de bataille. Au côté de la productrice Lori Rothschild Ansaldi, elle a «travaillé avec des enquêteurs et des experts pour démontrer comment le système juridique est défectueux», comme l’écrit Spotify dans son communiqué pour annoncer la mise en ligne du podcast, intitulé «The System : The Case of Kevin Keith».

Un «true-crime» - un genre documentaire qui revient sur des histoires criminelles réelles - comme les affectionnent particulièrement les auditeurs, et dans lequel Kim Kardashian raconte elle-même l'histoire. «Il y a eu tant de hauts et de bas quant à la façon dont cette affaire a été traitée – ou mal traitée – et on embarque l’auditorat dans une quête de la vérité», a expliqué Kim Kardashian pour le magazine Interview.

«The System» documente le cas de Keith, qui en février 1994 a été arrêté et accusé de trois meurtres à Bucyrus, Ohio. Il n'y avait aucune preuve physique le liant exclusivement au crime, mais il a passé 28 ans de sa vie derrière les barreaux, dont certains dans le couloir de la mort. Le gouverneur de l'Ohio, Ted Strickland, avait fini par commuer sa peine de mort après la présentation de nouvelles preuves par ses avocats, qui avaient soulevé des doutes quant à sa culpabilité. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Un goût prononcé pour la justice

Cela fait plusieurs années que Kim Kardashian s’intéresse de très près aux affaires criminelles et à la réforme de la justice pénale. Depuis trois ans, elle se penche particulièrement sur le cas de Kevin Keith. «Plus j'en apprends à ce sujet, plus je pense que le monde a besoin d'entendre ce qui lui est arrivé», a-t-elle déclaré.

I heard about Kevin Keith’s case last year & the more I learn about it, the more I believe the world needs to hear what happened to him! He was on death row & came w/in days of execution before the governor of Ohio commuted his sentence to life w/o parole. https://t.co/5dGF9JDcm7 — Kim Kardashian (@KimKardashian) July 16, 2019

En 2018, elle avait adressé, avec succès, une pétition à Donald Trump afin d’obtenir la libération d’Alice Marie Johnson, qui avait passé près de 22 ans en prison. Elle a également plaidé pour le condamné à mort Rodney Reed, dont l'exécution prévue par l'État du Texas a été suspendue en 2019.

Pour marcher dans les pas de son célèbre avocat de père Robert Kardashian, Kim Kardashian a même entamé une formation d’avocate, et réussi le «baby bar» en Californie, un examen qui mesure les connaissances en matière de droit. Lui reste encore cependant à passer l’examen du barreau pour être officiellement avocate.

«J'ai vu des commentaires de gens qui disent que c'est mon privilège ou mon argent qui m'ont amenée ici, mais ce n'est pas le cas. Une personne a en fait dit que je devrais 'rester dans ma voie'», a-t-elle écrit sur Instagram. «Je veux que les gens comprennent qu'il n'y a rien qui devrait limiter la poursuite de vos rêves et l'accomplissement de nouveaux objectifs. Vous pouvez créer vos propres chemins, tout comme moi».

un podcast engagé

Kim Kardashian avait conclu un accord avec Spotify en 2020 pour produire et animer un podcast exclusif pour la plate-forme de streaming musical.

Pour la sortie de «The System», Kardashian et Spotify se sont associés à deux organisations, Color of Change, organisation de justice raciale aux Etats-Unis, et Calling All Crows, une organisation qui encourage les fans de musique à rejoindre des mouvements pour la justice et l'égalité sur des questions telles que l'incarcération de masse, en sensibilisant, en agissant et en travaillant collectivement pour le changement social.

Le lancement du podcast de Kardashian ce lundi est intervenu en même temps que l'annonce de son paiment de 1,26 million de dollars d'amende pour avoir vanté un des actifs en cryptomonnaie sans divulguer qu'elle avait été payée pour le faire.