Dune : la série recrute ses deux actrices principales

Selon le site américain Variety, Emily Watson et Shirley Henderson sont les deux premières comédiennes à rejoindre le casting de la série «Dune : The Sisterhood», actuellement en développement pour la plate-forme de streaming HBO Max.

Un bon début. La série «Dune : The Sisterhood», pilotée par Diane Ademu-John et prévue pour être diffusée sur la plate-forme HBO Max, vient de recruter ses deux premières comédiennes, Emily Watson et Shirley Henderson, rapporte le site américain Variety.

Elles incarneront les personnages de Valya et Tula Harkonnen, les ancêtres de la Maison Harkonnen qui deviendront des membres importants de l’ordre du Bene Gesserit et ses Sœurs, un groupement de femmes doté d’une influence politique et religieuse dans la société de l’Imperium. Et mettront tout en œuvre pour manigancer contre la Maison Atréides, selon les grands axes de l'oeuvre originale de l'auteur Franck Herbert.

La série «Dune : The Sisterhood» se déroulera environ 10.000 ans avant le récit dépeint dans le film de 2021, et suivra leur montée en puissance au sein de l’organisation, et la manière dont elles vont en modifier le fonctionnement pour peser de tout leur poids dans le futur de l’Humanité.

À noter que Denis Villeneuve, le réalisateur de «Dune» et de sa suite – qui est actuellement en production et qui est attendue en salles le 15 novembre 2023 – sera présent à la production exécutive de la série. Pour le moment, aucune information sur la date de diffusion n’a été révélée.