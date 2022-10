Norman Reedus : la star de «The Walking Dead» au casting du film «The Bikeriders»

Selon le site américain Collider, Norman Reedus, la star de la série «The Walking Dead», vient d’ajouter son nom au casting du film «The Bikeriders», réalisé par Jeff Nichols (Take Shelter). La sortie en salles est prévue dans le courant de l’année 2023.

Joindre l’utile à l’agréable. Connu pour son rôle de Daryl Dixon dans la série «The Walking Dead», Norman Reedus vient d’ajouter son nom au casting de «The Bikeriders», dont la réalisation a été confiée à Jeff Nichols (Take Shelter), rapporte le site américain Collider. Il rejoint une liste de comédiens prestigieux, notamment Tom Hardy, Michael Shannon, Jodie Comer, Austin Butler, Boyd Holbrook, ou encore Damon Herriman.

Si aucun détail n’a filtré sur son personnage pour le moment, «The Bikeriders» s’inspire d’un livre éponyme publié en 1967 par le photographe Danny Lyon. Le film se déroulera dans le Midwest américain, dans les années 1960, et suivra un club de motards à travers la vie de ses membres, et son évolution d’un rassemblement de marginaux locaux à un gang plus dangereux.

Pour Norman Reedus, «The Bikeriders» sera le premier film dans lequel il apparaîtra après l’arrêt de «The Walking Dead», dont les derniers épisodes sont actuellement diffusés. Les fans auront probablement un sentiment de nostalgie quand ils le verront sur une moto, un engin que son personnage de Daryl Dixon affectionne particulièrement dans la série.

Le comédien est lui-même un passionné, à tel point que la chaîne américaine AMC avait proposé trois saisons de l’émission «Ride with Norman Reedus» entre 2016 et 2019, dans laquelle il explorait la culture des motards en compagnie d’un invité.