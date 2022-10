Candy meurtre au Texas : inspirée d’une histoire vraie, le thriller de Disney+ avec Jessica Biel sera disponible le 12 octobre

La mini-série de Hulu «Candy, meurtre au Texas», arrive ce 12 octobre en France sur Disney+.

Une histoire de meurtre sordide. L’affaire dite du meurtre à la hache qui a défrayé la chronique aux Etats-Unis dans les années 1980 est au cœur de la mini-série de Hulu «Candy, meurtre au Texas», qui arrive en France ce 12 octobre sur la plate-forme Disney+.

Ses cinq épisodes reviennent sur le fait divers glaçant, celui du meurtre de Betty Gore, tuée de 41 coups de hache. Un meurtre survenu au sein d’une petite communauté religieuse très unie dont Candy Montgomery, la maîtresse de son mari, fût accusée.

Comment cette femme mariée et mère de deux enfants apparemment au dessus de tout soupçon aurait-elle pu basculer de sang-froid dans une telle barbarie ? Au cours du procès, la défense avait fait valoir que Candy agissait en état de légitime défense, et elle avait finalement été acquittée. Le procureur avait pourtant présenté l'argument selon lequel Montgomery aurait pu fuir la maison des Gore au lieu de poignarder Betty. Il avançait également que l'attaque de 41 coups était bien plus que ce qui était nécessaire pour la légitime défense. Pourtant, le jury avait fini par déclarer Montgomery non coupable le 30 octobre 1980. L’opinion publique n’avait pas cru à la légitime défense et à sa sortie du palais de justice, des foules s’étaient réunies en scandant «Meurtrière ! Meurtrière ! ».

Une autre adaptation de l'histoire à venir sur HBO

Six ans après la série The Sinner, Jessica Biel se glisse ici à nouveau dans la peau d’une tueuse. Egalement productrice déléguée, l’actrice tient le rôle principal et donne la réplique à Timothy Simons ( «Veep»), Melanie Lynskey («Girlboss»), Pablo Schreiber («Orange Is the New Black») et Raúl Esparza («Dopesick»).

Le pitch : Domiciliée à Wylie (Texas), Candy Montgomery est une femme au foyer des années 1980 qui fait tout comme il faut : elle a un mari respectable, deux beaux enfants, une maison magnifique et même quand elle se permet de petites transgressions, elles sont minutieusement planifiées. Mais quand la pression du conformisme se fait trop forte, ses actes crient son besoin de liberté. C’est ainsi qu’elle craque et tue à la hache sa voisine Betty Gore. Les conséquences en seront fatales...

A noter que cette même affaire criminelle sera aussi au cœur d’une autre série, avec cette fois Elizabeth Olsen dans le rôle de la tueuse. Intitulée quant à elle «Love and Death», et créée par David E. Kelley («Big Little Lies»), elle devrait être diffusée sur la plate-forme HBO Max à une date qui n’a pas encore été communiquée.