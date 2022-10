Josh Radnor (How I met your mother) rejoint le casting du film All Happy Families

Le comédien Josh Radnor, l’inoubliable Ted Mosby dans la série «How I met your mother», vient de décrocher un rôle dans le film «All Happy Families», produit par Michael Shannon.

Un visage familier. Révélé dans le rôle de Ted Mosby dans la série «How I met your mother», Josh Radnor vient de rejoindre le casting du film «All Happy Families», produit par Michael Shannon. L’histoire suivra les Landry, une famille désarçonnée par le comportement de leur fils, qui va mettre à jour les dysfonctionnements importants entre ses membres.

Pour le moment, aucun détail sur le rôle exact qu’incarnera le comédien de 48 ans n’a été dévoilé. À l’écran, il donnera la réplique à Colleen Camp, John Ashton, Rob Huebel, et David Pasquesi. La réalisation sera assurée par Haroula Rose, qui co-signe également le scénario avec Coburn Goss. Michael Shannon, bien qu’il soit présent à la production, n’incarnera aucun personnage.

Depuis l’arrêt d'«How I met your mother», Josh Radnor a été aperçu dans plusieurs séries télévisées (Mercy Street, Hunters). En 2018, il était également présent au casting du film «Social Animals». Il est également à la tête d’un groupe musical baptisé Radnoer and Lee, fondé avec l’artiste australien Ben Lee. En 2021, il a sortie son premier album solo, «One More Then I’ll Let You Go».