Mila Kunis explique n'avoir jamais pris de drogues grâce aux acteurs de «That '70s Show»

Dans une interview au site Vanity Fair, Mila Kunis a indiqué n’avoir jamais été tentée par la drogue grâce à ses camarades de jeu à l’écran qui, malgré le fait d’être plus âgés, ne consommaient aucune substance illégale.

L’exemplarité. Bien qu’elle ait entamé sa carrière à Hollywood à un jeune âge, Mila Kunis n’est jamais tombée dans le piège de la drogue. Dans un entretien accordé à Vanity Fair, elle explique cela par le fait d’avoir commencé sa carrière dans «That ‘70s Show» auprès de comédiens plus âgés qu’elle, qui ne consommaient aucune substance illégale.

«Je dirais que la raison pour laquelle je n’ai jamais consommé de drogues, c’est parce que personne sur le tournage ne le faisait. J’étais âgée de 14 ans, et ils étaient mes modèles. Et cela a influencé la trajectoire de ma carrière, de ma vie, qui aurait pu prendre une toute autre direction. Mais cela n'a pas été le cas», explique-t-elle.

Il est important de noter que les autres membres du casting de la série avaient entre 4 et 6 ans de plus qu’elle, avec Topher Grace et Ashton Kutcher (qui est aujourd’hui son mari et le père de ses enfants, ndlr) âgés de 20 ans, tandis que Laura Prepon et Wilmer Valderrama en avaient 18, au moment du lancement de la fiction en 1998. Comment cela se fait-il qu’elle n’avait que 14 ans ? «Je voudrais confesser quelque chose aujourd’hui : j’ai menti sur mon âge», lance la comédienne à propos de son casting. Heureusement pour elle, au moment de signer son contrat, les créateurs de la série étaient convaincus qu’elle était faite pour le rôle. «Ils étaient tellement adorables, ils m’ont dit ‘Et bien, nous t’aimons beaucoup maintenant, donc qu’est-ce que cela peut faire ?’», se souvient-elle.