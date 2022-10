Spawn : le film avec Jamie Foxx recrute trois nouveaux scénaristes

Au ralenti depuis des années, l’adaptation cinématographique du comics «Spawn» de Todd McFarlane vient de faire un bond en avant, avec le recrutement de trois scénaristes réputés, révèle le site américain The Hollywood Reporter.

Le projet avance enfin. Auteur du comics «Spawn», Todd McFarlane parle d’une adaptation cinématographique depuis bientôt six ans, avec Jamie Foxx dans le rôle principal. Selon le site américain The Hollywood Reporter, après de multiples complications, la probabilité de voir un film à l'écran vient de sérieusement grimper avec le recrutement de trois scénaristes renommés : Scott Silver, qui a travaillé sur «Joker», Malcolm Spellman, connu pour «Falcon et le Soldat de l’Hiver», ainsi que Matt Mixon, un jeune auteur en pleine ascension, qui viennent d’être rattachés au projet.

Todd McFarlane a longtemps été considéré comme candidat à la réalisation, mais les récentes avancées semblent montrer qu'il passe la main. Et ce avec plaisir. «Nous avons un acteur de premier rang, des producteurs de premiers rangs, des auteurs de premiers rangs, et pourquoi pas un réalisateur de premier rang ? La réponse est ‘évidemment’. Continuons dans cette voie», confie-t-il à The Hollywood Reporter.

Adapté à deux reprises en 1997, au cinéma et dans une série animée diffusée sur la chaîne américaine HBO, «Spawn» raconte l’histoire d’Al Simmons, un ancien agent secret qui fait un pacte avec une entité démoniaque après avoir été trahi et assassiné. Le démon l’autorise à revenir sur Terre, mais à son retour, cinq années se sont écoulées, et sa femme a refait sa vie. Il devient dès lors un guerrier infernal doté de pouvoirs illimités.