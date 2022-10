Violent Night : la bande-annonce délirante du film avec David Harbour en père noël complètement givré

Le comédien David Harbour est renversant dans la bande-annonce de «Violent Night», un film attendu en salles à partir du 30 novembre, dans lequel il incarne un Père Noël prêt à en découdre avec une bande de malfrats. Attention, ça va saigner !

Un noël sanglant. La bande-annonce de «Violent Night» donne un premier aperçu plutôt convaincant de David Harbour (Stranger Things) dans la peau d’un Père Noël porté sur la bouteille, mais prêt à en venir aux mains quand il s’agit d'aider la famille d’une petite fille – qui a été très sage – dont le réveillon est pris en otage par une bande de malfrats venue s’emparer de l’argent caché dans le coffre-fort de sa maison.

Heureusement pour elle, ses parents lui ont justement offert un téléphone lui offrant une ligne directe avec Santa Klaus. Et ce bon vieux Saint Nicolas n’est pas du genre à laisser de vilaines personnes venir gâcher la fête de Noël sans rien faire. La nuit promet d’être violente et sanglante pour tous ceux qui se mettront en travers de son chemin.

En plus de David Harbour, les spectateurs retrouveront au casting John Leguizamo (John Wick), Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Cam Gigandet (Sans aucun remords), Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War), et Beverly D’Angelo (Bonjour les vacances). Le film est attendu dans les salles à partir du 30 novembre.