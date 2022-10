Ethan Hawke : l'acteur est devenu fan de Taylor Swift grâce à sa fille Maya

Dans un entretien accordé au magazine britannique The Line of the Best Fit, Maya Hawke s’est confiée sur l’influence de son père, l’acteur Ethan Hawke, sur ses goûts musicaux. Et la manière dont elle a de son côté fait de lui un fan de Taylor Swift.

«Mon père a été d’une telle influence créative sur moi musicalement, il m’a fait écouter tellement de chansons et d’artistes que je continue d’aimer et de suivre aujourd’hui. Cela a pris du temps avant que je puisse moi-même lui faire écouter quelque chose qu’il ne connaissais pas déjà. ‘Ours’ était la première chanson de Taylor Swift que je lui ai joué à la guitare. Et il m’a dit : ‘Qui a écrit ça ?’ (…) Il m’a dit qu’il trouvait que c’était une bonne chanson. (…) Je me suis sentie tellement en confiance», explique la comédienne, qui est aussi chanteuse à ses heures.

Maya Hawke révèle que, depuis, son père est devenu fan de Taylor Swift. Ils sont même allés la voir en concert lors de sa tournée «Speak Now», «un super moment partagé avec quelqu’un qui a mis tellement d’énergie pour développer mes goûts musicaux», dit-elle. Elle explique également avoir reçu un texto de son paternel lorsqu’il a appris la sortie de l’album «Midnights» (attendue pour le 21 octobre, ndlr).

Et quid de sa mère, Uma Thurman ? Selon Maya Hawke, celle-ci est plus du genre à «écouter la radio» avec un penchant pour la musique pop. «On fait un tour en voiture, et on met la radio, et il y a une chanson d’Alicia Keys (…) et on hurle les paroles, on découvre de nouvelles chansons, et on est surexcitées», lance-t-elle.