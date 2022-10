«Tout ce que j'ai vu, c'était la mort...» : William Shatner raconte son voyage dans l'espace

William Shatner, interprète du célèbre capitaine Kirk dans la série «Star Trek», raconte en détails ce qu’il a vécu lors de son voyage dans l’espace au sein du 2e vol habité de l’entreprise de Jeff Bezos. L’accomplissement d’un rêve qui n’a pas ressemblé à ce qu’il attendait, et dont il a consigné les impressions dans un livre, «Boldly Go : Reflections on a Life of Awe and Wonder».

La beauté n’était pas du tout là où il l’attendait. William Shatner a été très surpris de ce qu’il a ressenti lors de son voyage dans l’espace en octobre 2021, à bord de la fusée Blue Origin. «Lorsque j'ai regardé dans la direction opposée, dans la direction de l'espace, il n'y avait pas de mystère, pas d'admiration majestueuse... Tout ce que j'ai vu, c'était la mort...», raconte l’acteur de 90 ans dans son livre «Boldly Go : Reflections on a Life of Awe and Wonder», dans lequel il a consigné toutes ses impressions sur cette expérience.

L’interprète du Capitaine Kirk dans «Star Trek» avait pris place dans la navette qui a grimpé jusqu'à 90 kilomètres au-dessus de la Terre pour un voyage hors du commun de 11 minutes.

«J'ai vu un vide froid, sombre et noir. Cela ne ressemblait à aucune noirceur que vous pourriez voir ou ressentir sur Terre. C'était profond, enveloppant, total. Je me suis retourné vers la lumière de la maison, de la Terre. Je pouvais voir la courbure de la Terre, le beige du désert, le blanc des nuages et le bleu du ciel. C'était la vie», a-t-il écrit.

«J'avais pensé qu'aller dans l'espace serait la catharsis ultime de cette connexion que je recherchais entre tous les êtres vivants - qu'être là-haut serait la prochaine belle étape pour comprendre l'harmonie de l'univers. Dans le film ‘Contact’, lorsque le personnage de Jodie Foster va dans l'espace et regarde les cieux, elle laisse échapper un murmure étonné : ‘Ils auraient dû envoyer un poète.’ J'ai eu une expérience différente, parce que j'ai découvert que la beauté n'est pas là-bas, c'est ici, avec nous tous. Laisser cela derrière moi a rendu mon lien avec notre petite planète encore plus profond», explique-t-il.

«C'était l'un des sentiments de chagrin les plus forts que j'ai jamais rencontrés. Le contraste entre la froideur vicieuse de l'espace et la chaleur nourrissante de la Terre en dessous m'a rempli d'une tristesse accablante. Chaque jour, nous sommes confrontés à la connaissance d'une nouvelle destruction de la Terre par nos mains : l'extinction d'espèces animales, de la flore et de la faune. . . des choses qui ont mis cinq milliards d'années à évoluer, et soudain nous ne les reverrons plus à cause de l'ingérence de l'humanité. Cela m'a rempli d'effroi. Mon voyage dans l'espace était censé être une fête ; au lieu de cela, il ressemblait à un enterrement», relate-t-il.

«une réévaluation instantanée de notre harmonie commune»

«J'ai appris plus tard que je n'étais pas le seul avec ce sentiment. C'est ce qu'on appelle ‘l'effet de vue d'ensemble’, qui n'est pas rare chez les astronautes, y compris Youri Gagarine, Michael Collins, Sally Ride et bien d'autres. Essentiellement, lorsque quelqu'un voyage dans l'espace et voit la Terre depuis l'orbite, un sentiment de fragilité de la planète s'installe d'une manière ineffable et instinctive. L'auteur Frank White a inventé le terme pour la première fois en 1987 : ‘Il n'y a pas de frontières sur notre planète, sauf celles que nous créons dans notre esprit ou par le biais de comportements humains. Toutes les idées et tous les concepts qui nous divisent lorsque nous sommes à la surface commencent à disparaître sur notre orbite et la lune. Le résultat est un changement de vision du monde et d'identité».

«Cela peut changer notre façon de voir la planète mais aussi d'autres choses comme les pays, les ethnies, les religions, a-t-il poursuivi. Cela peut provoquer une réévaluation instantanée de notre harmonie commune et un changement d'orientation vers toutes les choses merveilleuses que nous avons en commun au lieu de ce qui nous rend différents. Cela a décuplé ma propre vision du pouvoir de notre magnifique et mystérieux enchevêtrement humain collectif, et finalement, cela a ramené un sentiment d'espoir dans mon cœur», raconte-t-il.

«Dans cette insignifiance que nous partageons, nous avons un don que les autres espèces n'ont peut-être pas : nous sommes conscients, non seulement de notre insignifiance, mais de la grandeur qui nous entoure et qui nous rend insignifiants. Cela nous donne peut-être une chance de nous consacrer à nouveau à notre planète, les uns aux autres, à la vie et à l'amour tout autour de nous. Si nous saisissons cette chance», a-t-il analysé, comme une imploration à destination de ses semblables de réviser leur vision du monde et leurs priorités.