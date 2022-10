50 Cent : le fils du rappeur lui propose 6.700 dollars pour qu’il daigne passer une journée avec lui

En mal d’attention de la part de son père, Marquise, le fils aîné de 50 Cent, a proposé au rappeur, qu’il n’a pas vu depuis de nombreuses années, de le payer 6.700 dollars pour passer une journée avec lui.

L'affection peut-elle s'acheter ? Marquise, le fils aîné du rappeur 50 Cent, propose à son père la somme de 6.700 dollars contre une journée en tête-à-tête avec lui. La somme n’a pas été choisie au hasard, puisqu’il s’agit de celle que le rappeur verse mensuellement pour la pension alimentaire. Le jeune homme a fait cette proposition après qu'il a reçu des critiques quant au montant qu'il perçoit chaque mois de la part de son illustre géniteur.

Pour marquer sa désapprobation, Marquise a posté un message sur Instagram ce lundi : «Puisque vous pensez tous que 6.700 $, c'est énormément d'argent, que quelqu'un dise à mon papa que je le paierai 6.700 $ pour seulement 24 heures de son temps afin que nous puissions faire tout ce que j'ai toujours voulu faire avec lui quand j'étais enfant», a-t-il écrit.

La semaine dernière, Marquise avait parlé au rappeur Choke No Joke de sa relation tendue avec son père, affirmant que le montant que 50 Cent avait versé à sa mère était insuffisant.

Dans un clip partagé sur Instagram, il a déclaré : «6.700 $ par mois à… New York, vous faites le calcul. Vous parlez d'une personne sur la liste de Forbes (...) vous ne pouvez pas vivre dans n'importe quel quartier, 81.000 dollars n'est pas une somme d'argent substantielle. Vous ne pouvez pas vivre n'importe où».

Le message a été envoyé avec un cliché de Marquise posant à côté du mot «Entitled» écrit avec des billets d'un dollar, un clin d'oeil (plutôt une pique) au célèbre message provocateur du rappeur, dans lequel il avait fait de même en 2015 avec le mot «Broke» («Fauché»).

Le message de Marquise n'est apparemment pas passé inaperçu, car 50 Cent – dont le vrai nom est Curtis Jackson – a publié une vidéo sur son Instagram. Il s'agit d'un extrait de sa série «Power». On y voit son personnage, Kanan, tuant son propre fils... «Aucune légende nécessaire», a-t-il simplement écrit en commentaire.

Les deux hommes se déchirent depuis de nombreuses années

Ce n'est pas la première fois que 50 Cent et Marquise échangent une série de mots durs aux yeux du public.

«C'est triste, c'est très triste comme situation. Quand vous priez pour avoir du succès, vous ne priez pas forcément pour les choses qui vont avec. Il n'y a pas de réussite sans jalousie et sans envie. Je ne pensais pas que le succès me coûterait mon fils ainé, mais c'est comme ça», avait déclaré en 2020 le rappeur lauréat d'un Grammy.

Marquise est né le 13 octobre 1997 des amours de 50 Cent et Shaniqua Tompkins. En 2008, ils se sont séparés quand leur enfant avait 11 ans. Marquise a dès lors été au centre d'une longue bataille pour la garde. Au final, 50 Cent avait obtenu de voir son fils un week-end par mois.

Marquise avait expliqué dans une interview pour Rap Up que leur relation était devenue tendue dès la séparation de ses parents. Il avait déclaré : «Il n'était pas vraiment présent. Cela a en quelque sorte diminué au fil du temps et certains événements se sont produits».

«Quand j'étais petit mon père était mon super-héros. Il était à la télévision, il faisait ci, il faisait ça, il m'emmenait à l'école. C'était comme avoir un père qui est Superman, plus ou moins... Mais ensuite, en vieillissant, vous commencez à réaliser des choses ou vous commencez à voir certains schémas et cela a un effet sur votre relation avec les gens. C'est ce qui s'est passé avec moi et mon père. Il est toujours en vie mais je ne peux pas vous dire notre dernière conversation ou même la dernière fois que nous avons eu un dialogue.»

Dans une interview de 2014 sur Philly's Morning Show, 50 Cent avait affirmé que son fils avait «embrassé le point de vue de sa mère», ce qui avait conduit à la rupture de leur relation père-fils.

«Tu n'as pas de relation avec ton enfant parce que tu as choisi de ne pas en avoir, tu veux l'intimider, le menacer et parler de sa mère de manière désobligeante», avait écrit la mère du garçon sur Instagram, en réponse aux commentaires de 50 Cent.

En novembre 2018, 50 Cent s'exclamait sur Instagram qu'il ne passerait pas une «mauvaise journée» si son fils était percuté par un bus. Le rappeur avait posté ce commentaire en réponse à une photo de Marquise traînant avec son rival de longue date Kenneth «Supreme» McGriff. Les enquêteurs avaient soupçonné McGriff (actuellement en prison à perpétuité pour un autre crime) d'être impliqué dans le complot visant à tuer 50 Cent lors d’une fusillade en 2000.