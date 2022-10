The Boys, saison 4 : deux nouveaux super-héros vont faire leur apparition

La série «The Boys» vient de dévoiler les deux nouveaux super-héros – et il s’agit de super-héroïnes pour le coup – qui apparaîtront dans la saison 4. Deux personnages que les téléspectateurs vont aimer «jusqu’à la nausée», selon le showrunner Eric Kripke.

De nouvelles recrues. La série «The Boys» a dévoilé les visages des deux nouvelles super-héroïnes qui feront leur apparition dans la saison 4, via son compte Twitter officiel : Sister Sage et Firecracker, qui seront incarnées par Susan Heyward et Valorie Curry.

Si on ne connaît rien du scénario de la saison 4 de «The Boys», on peut se fier aux descriptions officielles de ces deux nouveaux personnages pour comprendre qu’elles vont très certainement venir renforcer les rangs du groupe des Seven aux côtés de ce psychopathe de Homelander. «Horribles et hilarantes et très très dangereuses, juste ce dont a besoin Homelander pour les Seven», précise Eric Kripke à leur propos.

Sister Sage est présentée comme un super-héroïne ayant «toujours un millier de pas d’avance sur vous», ce qui peut signifier qu’elle est clairvoyante. Firecracker affiche un ceinturon avec deux pistolets, et un costume aux couleurs du drapeau américain. Un patriotisme qui devrait plaire à Homelander. On apprend également que Firecracker a une patience très limitée, donc potentiellement avec la gâchette rapide.

«Ces nouvelles super-héroïnes ont inspiré une des meilleures et folles écritures dans The Boys. Vous allez les adorer. Et par adorer, je veux dire qu’elle vont vous horrifier et vous donner la nausée», précise encore Eric Kripke à leur sujet. Pour rappel, la saison 4 de «The Boys» est attendue dans le courant de l’année 2023 sur Prime Video.