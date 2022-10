Diane Leyre : qui va remplacer Miss France 2022 au concours Miss Monde et Miss Univers ?

Comme c’est déjà arrivé à plusieurs reprises, ce n’est pas l’actuelle Miss France qui se présentera aux prochains concours internationaux. Diane Leyre a expliqué qu’elle ne pourrait pas s’y rendre, et les noms de celles qui la remplaceront lors de Miss Monde et de Miss Univers ont été dévoilés.

Diane Leyre ne représentera pas la France aux concours Miss Monde et Miss Univers. Dans un communiqué diffusé ce mardi 11 octobre, Miss France 2022 a expliqué qu’elle «manquait de temps». «Je ne pourrai malheureusement pas participer au concours Miss Univers par manque de temps et de préparation à quelques semaines de ma remise de titre de Miss France, en décembre prochain», a-t-elle déclaré. Et d’ajouter : «Je n’aime pas faire les choses à moitié quand il s’agit de représenter la France à l’international».

Le nom de ses remplaçantes est déjà connu. C’est Clémence Botino qui représentera la France au concours Miss Monde 2023, qui se tient traditionnellement à la fin de l’hiver ou au début du printemps. La reine de beauté n'a pas caché sa joie : «Je vais à Miss Monde ! […] Je suis très très heureuse et hyper excitée !», a-t-elle écrit en story sur Instagram.

Floriane Bascou, première dauphine de Miss France 2022, participera au concours Miss Univers le 14 janvier 2023 à la Nouvelle-Orléans.





Clémence Botino, Miss France 2020, partira pour la prochaine élection de Miss Monde.#missmonde #missunivers #missfrance pic.twitter.com/ivC7U5CcfI — Miss France (@MissFrance) October 11, 2022

En ce qui concerne Miss Univers, dont l'élection aura lieu le 14 janvier 2023 à la Nouvelle-Orléans, la nouvelle directrice de Miss France, Cindy Fabre, a décidé d’y envoyer Floriane Bascou, la première dauphine de Miss France 2022. «Le choix de ma première dauphine, Floriane Bascou, a été une évidence pour vivre cette belle aventure. Je suis sûre qu’elle rayonnera et je vais la soutenir comme tous les Français durant son parcours », a réagi Diane Leyre.