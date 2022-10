Football : Lionel Messi a pris la pose avec Jon Snow, alias Kit Harington, après le match PSG-Benfica

Blessé au mollet, Lionel Messi a ce mardi 11 octobre assisté à PSG-Benfica depuis les tribunes où il a pu croiser l’acteur de la série Game of Thrones Kit Harington, qui avait lui aussi pris place au Parc des Princes pour voir le match. Ravies de pouvoir converser, les deux stars ont immortalisé leur rencontre avec une photo qui fait la joie des fans de foot comme celle des fans de séries.

Une rencontre inattendue. Touché au mollet, c'est depuis les tribunes que Messi a ce 11 octobre assisté à la rencontre PSG-Benfica. Si le footballeur argentin aurait sûrement préféré fouler la pelouse, il a pu se consoler en croisant une des stars de la série Game of Thrones, Kit Harington alias Jon Snow, lui aussi présent pour assister au match.

A la fin de la rencontre qui s'est soldée par un nul, Messi et sa compagne Antonella Roccuzzo ont échangé quelques mots avec l'acteur, et immortalisé l'instant avec une photo souvenir qu’ils ont ensuite postée sur Twitter et Instagram.

Messi, Antonella and Jon Snow after the game! pic.twitter.com/KPPKDrrRi3 — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) October 11, 2022

Le roi du Nord serait un grand fan de foot, et plus particulièrement de l’équipe de Manchester United.