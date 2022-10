Tom Cruise : l'acteur sera bien le premier civil à sortir dans l'espace pour son prochain film

Selon la présidente d’Universal Pictures, Donna Langley, Tom Cruise tournera des images dans l’espace pour son prochain film, «Luna Park», et devrait ainsi devenir le premier civil à se promener en dehors de la station spatiale internationale.

Rien ne l’arrête. Dans un entretien accordé au site britannique de la BBC, Donna Langley, président d’Universal Pictures, a confirmé que Tom Cruise se rendra dans l’espace pour les besoins de son prochain film, «Luna Park».

Le comédien de 60 ans, connu pour effectuer lui-même les cascades les plus dangereuses sur les tournages – on se souvient tous de cette scène où il est accroché à l’extérieur d’un avion qui décolle – tournera une partie du long métrage dans l’ISS, la station spatiale internationale. Ce qui est déjà un exploit en soi, et exigera une préparation minutieuse de l’ensemble de l’équipe de tournage. Mais Tom Cruise pourrait également effectuer une sortie hors de la station spatiale, une première dans l’histoire pour un civil.

«Tom Cruise va nous emmener dans l'espace, voilà le plan. Nous avons cet incroyable projet actuellement en développement avec Tom qui vise justement à accomplir cette prouesse : embarquer dans une fusée pour la station spatiale internationale, y tourner, et, avec un peu de chance, être le premier civil à se promener en dehors de la station», explique Donna Langley.

la Mission : Sauver la Terre

Doté d’un budget estimé actuellement autour des 200 millions de dollars, «Luna Park» suivra l’histoire d’un «homme qui réalise que, pour sauver la Terre du danger imminent qui la menace, il doit se rendre dans l’espace. Et qu’il est le seul à pouvoir mener à bien cette mission périlleuse», croit savoir le site américain Collider à propos du scénario de ce film, qui n’en est qu’à un stade embryonnaire actuellement, avec aucune date de tournage prévue, ni de sortie en salles.

Si le projet voit le jour, Tom Cruise retrouvera à la réalisation Doug Liman, avec lequel il a déjà tourné dans «Edge of Tomorrow», en 2014. Selon Collider, les deux hommes travailleraient déjà en étroite collaboration avec la NASA et la société d’Elon Musk, SpaceX, pour mettre en place les détails d’un tournage potentiellement historique.