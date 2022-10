The Mosquito Coast : la série en dévoile un peu plus sur sa saison 2

La saison 2 de «The Mosquito Coast» vient de dévoiler sa bande-annonce. La série avec Justin Theroux promet de faire monter la tension autour de l’histoire de cette famille américaine tentant d’échapper à la société consumériste en Amérique Latine.

Du rêve au cauchemar. Adaptation du roman de Paul Theroux – l’oncle de Justin Theroux, qui tient le rôle principal dans la série – «The Mosquito Coast» vient de dévoiler la bande-annonce de sa saison 2, dont la diffusion sera lancée le 4 novembre prochain sur Apple TV+.

On y retrouve la famille Fox qui, après avoir réussi à quitter Mexico saine et sauve, se retrouve au cœur d’une jungle du Guatemala pour s’installer auprès d’une communauté baptisée Casa Rojas, et dirigée par Isela. Mais très vite, ils découvrent que ce lieu en apparence idyllique cache de sombres secrets.

Lancée en avril 2021, «The Mosquito Coast» raconte l’histoire d’un brillant ingénieur américain décidé à fuir la corruption de la société, et qui emmène sa famille vivre une nouvelle existence en Amérique Latine. Pris en chasse par le gouvernement américain, Allie Fox, sa femme Margot, et leurs deux enfants, Dina et Charlie, s’embarque dans une aventure périlleuse qui ne laissera personne indemne.