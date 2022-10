Beauté : selon les mathématiques, cette actrice britannique est «la plus belle femme du monde»

Selon les calculs d’un docteur spécialisé en chirurgie esthétique, une actrice britannique aurait un visage proche de «la perfection».

C’est la science qui le dit. L’actrice Jodie Comer serait «la plus belle femme du monde» selon le mode de calcul Phi dit «nombre d’or de la beauté», qui «mesure la perfection physique» selon des critères arithmétiques.

Ces derniers se basent sur le résultat de la division entre longueur et largeur du visage lequel, pour être «idéal», doit le plus possible s’approcher du nombre Phi (1,618 environ), qui correspond dans ce cas à un visage une fois et demie plus long que large. A noter que ce «nombre d’or» est le même que celui qui est utilisé depuis la Grèce antique par les architectes et les artistes pour élaborer leurs créations.

Trois segments du visage sont également mesurés, la distance de la racine des cheveux jusqu'aux yeux, celle entre les yeux jusqu'au bas du nez, enfin celle du bas du nez jusqu'au bas du menton. Si ces mesures s'avèrent égales, elles sont considérées comme un critère de beauté supérieure.

Calculs effectués (sur un panel bien sûr non-exhaustif), c’est donc Jodie Comer, 29 ans, qui a décroché la première place avec 94,52%, devant Zendaya (94,37%), Bella Hadid (94,35) et Beyoncé (92,44%). Ariana Grande (91.81%), Taylor Swift (91.64%), Jourdan Dunn (91.39%), Kim Kardashian (91.28), Deepika Padukone (91.22%) et HoYeon Jung (89.63%), complètent le Top 10.

Des notations très précises

Cette liste aurait été établie à l'aide de «techniques de cartographie informatisées» par le chirurgien esthétique du visage Julian De Silva, qui utilise cette technologie dans son travail (et qui a trouvé là le moyen infaillible d’en faire parler).

«Jodie Comer a été la gagnante incontestable lorsque tous les éléments du visage ont été mesurés pour la perfection physique. Elle avait la lecture globale la plus élevée pour le positionnement de son nez et de ses lèvres, avec un score de 98,7 %, ce qui n'est qu'à 1,3 % de la forme parfaite. Jodie avait également le score le plus élevé pour la largeur et la longueur de son nez et elle était proche du sommet pour la forme de ses lèvres et la position de ses yeux. Le seul élément pour lequel elle a été moins bien notée était ses sourcils, qui ont atteint un score moyen de 88%», a-t-il détaillé.

Pour mémoire, il y a quelques années, c’était l’acteur Robert Pattinson qui, selon la même méthode de calcul, s’était hissé tout en haut du top des «plus beaux hommes du monde», avec une note de 92,15% au golden ratio.

Rappelons néanmoins ici une évidence, la beauté est bien sûr un point de vue plus subjectif que mathématique, mesures et calculs ne déterminant en réalité rien de la beauté (ou de la laideur) des êtres ou des choses.