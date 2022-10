Halloween 2022 : les 5 films pour se faire (très) peur sur myCANAL

Halloween est le moment parfait pour faire le plein de bonbons, mais surtout pour se faire peur devant un bon film d’horreur. Voici une sélection de 5 d'entre eux, à regarder sur myCANAL.

Mama

Avec Jessica Chastain et Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones), «Mama» raconte l’histoire de deux petites filles, Victoria et Lily. Quand elles étaient respectivement âgées de trois et un an, leur père, ruiné, a assassiné leur mère avant de les emmener dans une cabane abandonnée avec l’objectif de les tuer, et de se suicider. Mais ce dernier est terrassé par une étrange créature venue de nulle part. Cinq ans plus tard, l’oncle des deux filles retrouvent leur trace.

Sinister

Avec Ethan Hawke et Juliet Van Kampen. Un romancier s’installe avec sa famille dans une maison où les anciens propriétaires ont été retrouvés inexplicablement pendus. Quand il monte au grenier, l’auteur découvre des bobines 8mm contenant des images du meurtre d’autres familles remontant jusque dans les années 1960. Sur tous les films, il y découvre le même symbole qui pourrait désigner l’identité du tueur présumé, une entité surnaturelle à laquelle lui et sa famille vont être confrontés.

Ghostland

Avec Crystal Reed, Anastasia Pillips et Mylène Farmer. Pauline emménage dans la maison de sa défunte tante avec ses deux filles, Beth et Vera. Mais dès la première nuit, elles sont attaquées par des tueurs, et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Des années plus tard, Beth est devenue une auteure à succès de livres horrifiques. Seize ans après cette nuit cauchemardesque, elle part rendre visite à sa mère et à sa sœur, qui n’ont jamais quitté la demeure.

Green Inferno

Avec Lorenza Izzo et Ariel Levy. Justine, la fille d’un riche avocat des Nations Unies, rejoint un groupe d’activistes pour effectuer une mission de défense de la forêt amazonienne. Leur objectif est de se dresser face aux engins d’une compagnie pétrolière sur le point d’exterminer une tribu d’indigènes. Mais pendant le vol du retour, leur avion s’écrase dans la jungle, et les survivants se retrouvent prisonniers de la tribu qu’ils protégeaient, et qui se révèle être cannibale.

Tucker & Dale fight le mal

Avec Tyler Labine et Alan Tudyk. Pour changer un peu de la peur à l’état pur, «Tucker & Dale fight le mal» est une comédie horrifique où deux amis d’enfance venus pêcher, bricoler et boire des bières dans leur cabane, se retrouvent au contact d’une bande d’étudiants venus camper non loin de chez eux. Et qui sont persuadés que les deux hommes sont des tueurs sanguinaires après un étrange quiproquo.