Succession : les premières images de la saison 4 dévoilées

Une vidéo promotionnelle mise en ligne par la chaîne américaine HBO a permis de dévoiler quelques images inédites de la saison 4 de «Succession». Et on apprend également au passage qu’une partie du tournage, toujours en cours, s’est déroulée en Norvège.

Un premier coup d’œil. À peine 7 mois après la fin de la saison 3, la série «Succession» fait déjà parler d’elle avec la mise en ligne d’une vidéo promotionnelle par la chaîne américaine HBO, qui a permis de dévoiler des images inédites du quatrième chapitre actuellement en tournage. On y découvre un Logan Roy – brillamment interprété par Brian Cox – débordant d’énergie. «Ce n’est pas la fin», dit-il. «Nous sommes en train de tuer la concurrence. Je vais construire quelque chose de mieux, plus rapide, plus méchant, plus sauvage», lance-t-il devant des salariés de son empire médiatique et économique Waystar Royco (voir à 1:30).

On aperçoit à ses côtés le personnage de Tom Wambsgans (Matthew MacFadyen), le mari de sa fille qui a trahi cette dernière quand elle et ses frères préparaient une mutinerie pour prendre sa place à la tête de la société, en le prévenant en avance de leurs intentions. Le cousin Greg, qui s’est allié à Tom en lui jurant fidélité, apparaît également à l’image, tout sourire, alors que les enfants de Logan Roy, eux, paraissent dépités.

Aussi, dans une interview accordée au site américain Variety, le producteur Scott Ferguson a révélé en parallèle qu’une partie du tournage de la saison 4 – qui sera lancée sur HBO dans le courant de l’année 2023 – s’était déroulée en Norvège. Cela permettra de retrouver le personnage de Lukas Mattson (Alexander Skarsgard), un génie des nouvelles technologies auquel Logan Roy a décidé de revendre l’intégralité de sa société (on ne connaît pas les conditions exactes de l’affaire justement) sans demander l’avis de ses enfants, dans son pays natal. Décidemment, cette saison 4 s’annonce plus passionnante que jamais.