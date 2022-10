Escape game : Le Bureau des Légendes recrute ses agents pour une mission inédite et immersive en plein Paris

Surfant sur son succès depuis son ouverture, en mars 2020, l'escape game immersif Le Bureau des Légendes propose un nouveau scénario pour les espions en herbe, en plus de celui déjà existant. Une promesse de 2 heures de suspense et d'enquête en plein coeur de Paris, avec une prolongation de 3 ans à la clé.

La paranoïa reprend de plus belle au Bureau des Légendes. Lancée en mars 2020, l'expérience immersive tirée de la série à succès de Canal+ s'offre un bail supplémentaire de 3 ans, avec une nouvelle aventure inédite, en plus de celle, toujours proposée, imaginée pour le lancement du concept à Paris. Malotru (inoubliable Mathieu Kassovitz), Sisteron, Loiseau... Autant d'agents secrets, doubles ou «retournés», qui ont fait les belles heures de la série d'Eric Rochant acclamée dans le monde entier, et dont vous pourrez vous inspirer pour résoudre une nouvelle situation de crise qui secoue les bureaux de la DGSE, la très secrète agence de renseignement française.

Dans ce concept alliant à merveille l'escape game, le jeu de rôle et le théâtre immersif, les participants - par groupe de 3 à 6 personnes - se retrouvent dans un lieu tenu secret jusqu'à 24 heures avant le début de l'aventure. Un lieu de 300 m2 sur deux étages, en plein coeur de la capitale près d'Odéon, magnifiquement décoré pour mieux plonger les joueurs dans l'ambiance de la série. Les fans de cette dernière sauront d'ailleurs reconnaitre certains éléments de décors directement issus de la production. Et comme pour la première expérience proposée par le créateur Dama Dreams, le point fort du jeu vient avant tout des acteurs professionnels qui viendront interagir avec vous tout au long du scénario, qui bien entendu se concluera en fonction de vos actions.

La Patrie en danger

Pour cette nouvelle fournée d'énigmes à résoudre au coeur des services de renseignement français, vous ne pourrez faire confiance à personne. En tant que nouvelle recrue du Bureau des Légendes, vous aurez la charge de prendre connaissance de la situation de crise qui se présente à vous, et qui menace aussi bien la cohésion de votre service, que les intérêts vitaux de la France. En effet, un membre de votre propre équipe serait sur le point de vous trahir.

© Le Bureau des Légendes - Escape game

Infiltration, décryptages, interrogatoires, manipulation, collecte d'information,...Le tout avec les 3 acteurs présents, qui sauront eux aussi vous donner du fil à retordre. En plus de vos capacités à analyser et résoudre des énigmes, vous devrez aussi faire parler vos talents de négociateur. Car c'est bien ça qui fait le sel du jeu : allier le plaisir des épreuves classiques d'escape game (fouiller, cogiter, analyser,...) avec l'adrénaline d'une confrontation réelle entre «agents», qui sauront vous aiguiller ou au contraire vous plonger dans des abimes de perplexité.

Proposée de 49 à 69 € par joueur (en fonction du nombre de participants), l'expérience a lieu du lundi au dimanche, et est conseillée à partir de 12 ans.

Le Bureau des Légendes, escape game immersif, du lundi au dimanche, jusqu'à 23h, départ toutes les 40 minutes. Accès métro Odéon.