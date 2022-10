Gwyneth Paltrow : bien dans sa tête et dans son corps, l'actrice vit son entrée dans la cinquantaine comme «une libération»

Plus épanouie que jamais, l'actrice américaine Gwyneth Paltrow se réjouit d’avoir passé le cap des 50 ans, un âge qui est synonyme de «libération», dit-elle.

Une nouvelle étape prometteuse. Gwyneth Paltrow vient d’entamer la cinquantaine et, loin de se morfondre sur le temps qui passe, la star a livré ses impressions sur ce qu’elle qualifie «d'incroyable libération».

«C'est fantastique», a déclaré l’actrice et PDG de Goop lors d’un événement organisé à Santa Monica ce dimanche, pour sa marque de produits de bien-être. «Je me sens vraiment inspirée d'avoir 50 ans. Avant, je me souciais tellement de ce que les gens pensaient de moi. [Maintenant], je m'en fiche. C'est tellement agréable. Je pense que de ne pas se soucier de ce que pensent les autres signifie que vous êtes proche de vous-même», a-t-elle expliqué, selon les propos rapportés par le magazine People.

«Quand j'avais 40 ans, j'étais une épave», a également confié la maman d’Apple, 18 ans, et de Moses, 16 ans, tous deux fruits de ses amours avec son ex-mari le chanteur Chris Martin. «J'ai fait une petite crise de la quarantaine (...) J'avoue que j'étais à cette période au milieu d'une grande transition. Je savais que je voulais quitter un mariage (sa séparation avec le leader de Colplay remonte à 2016, ndlr) et je savais que je voulais retourner aux États-Unis, donc il se passait beaucoup de choses en moi», s’est-elle aussi souvenue, avant d'évoquer la vraie raison pour laquelle cette «transition» n'avait pas été facile.

«Je pense que la transition est particulièrement difficile pour une femme à cause de ce que la société nous dit sur le fait d’avoir 40 ans et lorsque, d’une certaine manière, nous perdons la capacité de nous reproduire, qu'alors nous ne sommes plus désirables, importantes. Mais c’est faux ! Je n’ai plus aucune anxiété à l’âge de 50 ans. Je sentais que cette incroyable libération allait arriver», a-t-elle ajouté.

Mariée au producteur Brad Falchuk depuis 2018, Gwyneth Paltrow mesure combien son second mariage est précieux. «J'ai eu la chance de rencontrer Brad à une époque où nos valeurs s'alignaient vraiment (…) et nous travaillons très dur pour les maintenir», a déclaré Paltrow.

Bien dans sa tête et dans son corps

«Je n'ai pas réussi à faire fonctionner mon premier mariage, et je l'ai pris comme un énorme échec. Et c'est encore dur. J'ai déçu des enfants et ce ne sera plus jamais comme quand j’étais avec leur père. Sachant à quel point c'était douloureux d'obtenir un divorce la première fois, je suis vigilante pour ne pas laisser les ressentiments s'accumuler», a-t-elle dit.



En ce qui concerne un retour potentiel au cinéma, l'actrice oscarisée ne ferme pas la porte mais n’en fait pas du tout une priorité. «Est-ce que je projette de retourner au cinéma ? Pas vraiment», a confié celle dont le dernier rôle principal remonte à 2020 dans la série «The Politician». «Je n'en ai pas envie, ça ne me manque pas. Mais les choses peuvent se raviver à différents moments de votre vie. J'ai vécu assez longtemps pour savoir qu'on ne peut jamais présumer de qui on va être. Alors ne dites jamais jamais !», a-t-elle conclu.

Plus épanouie que jamais,Gwynteh Paltrow avait déja fait savoir le 27 septembre dernier combien elle se sentait bien dans son corps en postant une photo d’elle nue et couverte de peinture dorée.

Elle avait expliqué sa démarche sur le site de sa marque Goop, chantre du bien-être : «Je me sens si bien d’avoir cinquante ans, et il s’agit d’exprimer ce sentiment d’énergie et d’optimisme que je ressens. C’est plus une question de regard féminin et de plaisir», avait-elle précisé.