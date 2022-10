Jason Sudeikis et Olivia Wilde répondent aux accusations de leur ancienne nounou

Alors que l’ancienne nounou de leurs enfants s’est épanchée sur les coulisses de leur séparation auprès du site britannique du DailyMail, Jason Sudeikis et Olivia Wilde ont publié un communiqué commun pour dénoncer des accusations «fausses et mensongères».

Un front commun. Le lendemain des révélations de leur ancienne nounou au site britannique du Daily Mail sur les coulisses de leur séparation, et la manière dont elle a été traitée et mise à la porte de manière abusive par ses anciens employeurs, Jason Sudeikis et Olivia Wilde ont publié un communiqué pour dénoncer ces accusations «fausses et mensongères».

«En tant que parents, cela est extrêmement dérangeant d’apprendre que son ancienne nounou de nos deux enfants a fait le choix de lancer des accusations fausses et mensongères à notre propos publiquement. Sa campagne de harcèlement qui dure depuis 18 mois à notre égard, mais également auprès de ceux que nous aimons, nos amis proches et nos collègues, vient d’atteindre un point détestablement culminant. Nous continuerons à nous soucier d’élever et de protéger nos enfants avec l’espoir sincère qu’elle laissera enfin notre famille tranquille», peut-on lire.

Sous les roues de la voiture

Dans l’article publié par le site britannique du Daily Mail, la nounou revient en détail sur les coulisses de la séparation – bien plus houleuse que ce que le couple avait laissé entendre à l’époque – entre Jason Sudeikis et Olivia Wilde. Le premier aurait découvert que son épouse le trompait avec Harry Styles sur le tournage de «Don’t worry Darling», se serait mis à boire plus que de raison, et se serait même jeté sous les roues de la voiture d’Olivia Wilde alors que celle-ci partait rejoindre le chanteur, ancien membre des One direction.

La nounou explique avoir tenté son possible pour épargner les enfants durant cette période difficile pour le couple, avec Jason Sudeikis régulièrement en colère et en pleurs sous l’effet de l’alcool, et Olivia Wilde partie vivre sa romance avec Harry Styles, dont elle est tombée totalement sous le charme pendant le tournage de son film.

Ne pouvant plus supporter la tension quotidienne entre eux, et malgré de nombreux efforts pour les aider au mieux dans cette situation délicate, elle aurait demandé une rupture de contrat à l’amiable, et la possibilité de pouvoir dire au revoir aux enfants. Pour finalement être licenciée sans ménagement. «Je me suis sentie comme un sac poubelle qu’on jette à la benne», confesse celle qui dit avoir été heureuse dans leur foyer malgré cette conclusion catastrophique qui l’aurait traumatisée.