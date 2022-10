Jeffrey Dahmer : les accessoires pour se déguiser comme le tueur en série bannis d’eBay

Macabre à souhait, l’idée a néanmoins germé dans certains esprits : pourquoi ne pas se déguiser en Jeffrey Dahmer à Halloween ? Alors qu’il y a quelques jours encore, les propositions pour compléter son total look tueur en série pullulaient sur eBay, le site marchand a finalement pris la décision de les bannir pour ne pas inciter à la violence.

Lunettes rétro, perruques blondes, chemises bûcheron ou même perceuse Makita vintage comme celle qui lui servait à démembrer ses victimes… En flânant sur eBay il y a quelques jours, il était encore possible de se concocter un véritable costume Jeffrey Dahmer pour Halloween, mais TMZ rapporte ce mardi que le site marchand a finalement décidé de bannir tous ces accessoires de ses rayons.

Les annonces ne sont désormais plus visibles. Un porte-parole d'eBay a expliqué au site américain que la politique de la société interdisait les annonces glorifiant la haine, la violence et les activités criminelles, et que ces ventes autour de Dahmer - authentique tueur en série - entraient très clairement dans ce cadre.

L’apparition de ces accessoires en vente sur la Toile avait d'ailleurs suscité la colère de certains internautes, estimant totalement «abject» que l’on puisse faire d’un sujet si grave un divertissement et même un juteux filon. Ce sont aussi les membres des familles des victimes qui avaient fait entendre leur courroux, ne souhaitant pas voir défiler dans les rues des gens déguisés comme celui qui a tué leur proche. Shirley Hughes, mère de la victime prénommée Tony, a notamment confié à TMZ qu’il était «très douloureux pour elle de voir Netflix (qui diffuse une série mais aussi un documentaire sur le sujet, ndlr) mais aussi des magasins en ligne profiter de la mort de son fils».

Restée au top des séries les plus visionnées de la plate-forme plusieurs semaines d’affilée, «Dahmer» a été accusée par certains d’exploiter ses victimes et leurs familles mais aussi de fétichiser la violence, exerçant une attraction qu'ils estiment malsaine pour la vie et les meurtres du célèbre «cannibale de Milwaukee» qui, entre 1978 et 1991, a tué, démembré et violé 17 garçons et hommes.