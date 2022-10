James Corden s'excuse auprès d'un restaurateur new-yorkais ayant dénoncé son comportement odieux

Quelques heures seulement après avoir dénoncé le comportement abusif de James Corden envers les serveurs de son établissement, le restaurateur new-yorkais Keith McNally a révélé sur Instagram que le comédien britannique lui avait présenté ses excuses.

Tout est pardonné. Dans un message posté ce mardi 18 octobre sur Instagram, le restaurateur new-yorkais Keith McNally s’en était pris personnellement à James Corden. Il y a présenté l’humoriste britannique comme étant le pire client qui ait fréquenté son établissement, le Balthazar, depuis son ouverture il y a vingt-cinq ans. Avant de détailler deux exemples du comportement abusif de James Corden envers les serveurs, ce dernier exigeant «une tournée de cocktails sur-le-champ» après avoir découvert un cheveu dans son plat.

La deuxième fois en raison de la présence d’un blanc d’œuf dans son omelette. Un plat immédiatement changé. Le comédien s’était toutefois emporté quand il a découvert que des frites avaient remplacé la salade commandée au préalable. «C’est à ce moment-là qu’il s’est mis à crier comme un fou au serveur : ‘Vous êtes incapable de faire votre travail !’, répétait-il. ‘Je devrais peut-être aller refaire l’omelette moi-même en cuisine!’».

Quelques heures plus tard, ce même Keith McNally a posté un nouveau message à propos de James Corden, cette fois pour annoncer que celui-ci venait de l’appeler pour «s’excuser profondément». «Ayant moi-même commis des erreurs dans ma vie, plus que beaucoup, je crois intimement à la deuxième chance. Quiconque est capable de se montrer assez magnanime pour s’excuser à un homme comme moi (et mon personnel) ne mérite pas d’être banni. Surtout pas du Balthazar», écrit-il, assurant à James Corden que «tout est pardonné».

James Corden n’a pas réagi officiellement à la polémique pour le moment.