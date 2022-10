Bupkis : la série avec Pete Davidson étoffe son casting

La série «Bupkis», une comédie de et avec Pete Davidson centrée sur sa (fausse) vie de famille, vient d’ajouter les noms de six comédiens à un casting qui compte déjà sur les présences de Joe Pesci et Edie Falco.

Un recrutement de premier choix. La série «Bupkis», une comédie de et avec Pete Davidson – l’acteur y jouera son propre rôle dans cette fiction en partie autobiographique, mais qui servira surtout à enchaîner les scènes d’humour – vient d’ajouter les noms de six comédiens à la liste de son casting où se trouve déjà Joe Pesci et Edie Falco. Le premier incarnera son grand-père, tandis que la comédienne sera sa mère à l’écran.

Aussi, Charlie Day (It’s always sunny in Philadelphia), Brad Garrett, Ray Romano (Everybody loves Raymond), Simon Rex (Red Rocket), Kenan Thompson, l’humoriste de l’émission «Staurday Night Live», et Chase Sui Wonders, viennent d’ajouter leurs noms au générique, rapporte le site américain Variety.

Écrite et produite par Pete Davidson, «Bupkis» sera prochainement diffusé sur la plate-forme de streaming américaine Peacock. La date de lancement n’a pas encore été dévoilée.