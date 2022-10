Centenaire de la BBC : les 10 dates les plus marquantes de la chaîne britannique

La BBC fête cette année son centenaire, et proposera aux téléspectateurs britanniques une programmation spéciale tout au long du mois de novembre. Voici les 10 dates incontournables de cette institution médiatique mondialement connue.

Novembre 1922 : Lancement de la radio BBC

Suite à la fermeture de nombreuses radios amateurs, la BBC lance officiellement son service de radio quotidien à Londres, sous le nom de «2LO», le 14 novembre 1922. Le premier programme est un bulletin d’information diffusé à 6h du matin, suivi de la météo du jour. Les restrictions imposées sont toutefois importantes, le gouvernement britannique redoutant que la BBC ne supplante les communications officielles, et détournent les lecteurs des journaux.

En décembre de cette même année, John Reith est nommé à la tête de la station de radio à l’âge de 33 ans. Ce sont sous ses ordres, et avec l’expertise de l’ingénieur en chef, Peter Eckersley, que la BBC va commencer à expérimenter, et à créer les standards de la radio morderne.

Décembre 1932 : Première allocution d’un souverain

Le roi George V devient le premier souverain britannique à s’exprimer à la radio dans un message diffusé sur l’ensemble des territoires de l’Empire, et écouté par des millions d’auditeurs simultanément. Cet événement servira de rampe de lancement au BBC Empire Service, qui deviendra plus tard le BBC World Service.

Mai 1937 : Couronnement de George VI

Quelques mois après le lancement de son service de télévision, la BBC retransmet la cérémonie du couronnement du roi George VI, le 12 mai 1937.

À l’époque, la technologie permettant d’enregistrer les images n’existant pas, les images sont donc filmées sur un écran de télévision situé au domicile d’un employé de la compagnie Marconi, dont le système de retransmission sera officiellement plébiscité par la BBC.

1948 : Retransmission des premiers JO

Après avoir lancé son premier programme en langue étrangère en 1938, ainsi que les premières émissions destinées aux femmes et aux enfants dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la BBC retransmet ses premiers Jeux Olympiques en 1948, qui sont organisés à Londres. Ce sont 68,5 heures de compétition qui seront retransmises en direct.

Mai 1950 : Lancement de sa première fiction

La BBC lance son premier feuilleton, «The Archers», qui est toujours à l’antenne aujourd’hui. Et détient le record du feuilleton le plus vieux de l’histoire de la radio et de la télévision. L’histoire se déroule dans le village fictionnel d’Ambridge, et suit un couple d’agriculteurs dans leurs galères du quotidien. Des personnalités y font des apparitions, comme ce fut le cas de la sœur de la défunte reine Elizabeth II, la princesse Margaret, ou le cycliste Bradley Wiggins.

La BBC continuera à marquer l’histoire du petit écran par la suite, avec le premier épisode de «Dr Who» diffusé en novembre 1963, le documentaire «The Family» en 1974 (considéré comme un des premiers programmes de téléréalité), la série documentaire animalière «Life On Earth» en janvier 1979, ou encore «EastEnders», le programme de la BBC le plus regardé de son histoire, qui fut lancé en février 1985.

Juin 1953 : Couronnement de la reine Elizabeth II

Pour la première fois de l’histoire, un couronnement est diffusé en direct à la télévision. L’événement a eu un tel retentissement que les ventes de télévisions enregistrent un pic juste avant la cérémonie. Plus de 20 millions de téléspectateurs vont suivre l’évènement à travers l’Europe, les gens se réunissant chez les uns et les autres pour vivre le couronnement en direct.

Juillet 1967 : Et la couleur fut

La chaîne BBC Two devient, en juillet 1967, la première en Europe à proposer une émission en couleur, avec un match de tennis disputé à Wimbledon. Il faudra attendre 1976 pour que toutes les chaînes de la télévision britannique soient en couleur.

Juillet 1981 : Le mariage de Charles et Diana

Surnommé «le mariage du siècle», l’union du prince Charles avec Diana Spencer a été suivi par 750 millions de téléspectateurs le jour de sa retransmission, en direct, faisant de ce programme le plus regardé de l’histoire à l’époque.

Juillet 2007 : Lancement de BBC iPlayer

En 2007, le streaming commence à s’imposer comme une nouvelle façon de consommer la télévision. La BBC n’échappe pas à la modernité, et lance son service BBC iPlayer, permettant aux téléspectateurs de retrouver les programmes diffusés en replay. Un premier pas vers la digitalisation de son antenne.

2022 : Le jubilé et les funérailles de la reine Elizabeth II

En 2022, la BBC a retransmis en direct, en juin, le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, avec 7,5 millions de téléspectateurs pour suivre le premier jour des festivités et le Trooping of the Colour. Trois mois plus tard, en septembre, pas moins de 4 milliards de téléspectateurs étaient réunis devant leur écran à travers le monde pour suivre ses funérailles.

Selon la BBC, un pic d’audience de 37,5 millions de téléspectateurs habitants au Royaume-Uni a été enregistré pendant la retransmission.