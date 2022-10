Justin Timberlake : son tendre message à Jessica Biel pour une occasion très spéciale

C’est sur Instagram, ce jeudi 20 octobre, que Justin Timberlake a publié une déclaration d’amour à l’attention de Jessica Biel, à l’occasion de leur 10e anniversaire de mariage. Un message qui a fait fondre ses fans.

L’amour, toujours. C’est en 2012 que Justin Timberlake et Jessica Biel liaient leur destin lors d’une cérémonie de mariage somptueuse organisée dans les Pouilles, en Italie. Depuis, le couple a accueilli deux enfants au sein du foyer, Silas Rendall, âgé de 7 ans, et Phineas, âgé de 2 ans. Malgré les nombreuses épreuves traversées ces dix dernières années, dont des rumeurs d’infidélité de la part du chanteur qui avaient fait la Une de la presse people en 2019, le duo semble plus épanoui que jamais.

Pour fêter ce 10e anniversaire de mariage, Justin Timberlake s’est fendu d’un message très touchant posté sur son compte Instagram, accompagné de plusieurs clichés et vidéos du couple à différents moments de leur vie maritale.

«10 ans, ce n’est pas assez ! Tu fais de moi un meilleur mari et père chaque jour ! Je t'aime tellement, toi, une si belle personne !», peut-on lire en légende. Un message qui a fait fondre les fans du chanteur, mais aussi certains de leurs amis célèbres, dont Quincy Jones, le comédien Jo Koy, ou encore le réalisateur Emil Nava.