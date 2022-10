Working Girl : Sigourney Weaver ravie de voir un reboot du film en préparation

Dans un entretien avec le site américain The Hollywood Reporter, Sigourney Weaver a salué la décision de faire un reboot du film «Working Girl», avec Selena Gomez à la production.

Un choix approuvé. Dans un entretien avec le site américain The Hollywood Reporter, Sigourney Weaver a été interrogée sur le projet de reboot du film «Working Girl», avec Selena Gomez à la production, dans lequel elle tenait un des rôles principaux dans la comédie sortie en 1988, aux côtés de Melanie Griffith et Harrison Ford. «C’est une idée fantastique. Je pense que c’est une bonne chose de vouloir faire une nouvelle version de ce film. C’est une histoire éternelle», explique la comédienne.

«Working Girl» suit l’histoire de Tess McGill, une secrétaire ambitieuse qui rêve de gravir les échelons de la société pour laquelle elle travaille. Quand Katharine Parker (Sigourney Weaver), sa redoutable patronne, se casse la jambe lors d’un séjour au ski, Tess se voit confier la mission de la remplacer. Ce qu’elle parvient à faire… peut-être trop bien.

«Ce sera intéressant de voir comment le comportement de Katharine envers son assistante prend forme dans le monde d’aujourd’hui. Ce serait pire, non ? Ce serait vraiment terrible. Peu importe, j’ai hâte de le découvrir», continue Sigourney Weaver. À la question de savoir si elle accepterait de faire une apparition à l’écran, la comédienne a précisé qu’elle ne forcera personne à l’inclure dans le projet.

À noter que l’écriture du scénario du reboot a été confié à Ilana Pena. On ne sait pas encore si Selena Gomez, en plus de casquette de productrice, tiendra un des premiers rôles à l’écran. Selon le site américain Variety, le film est prévu pour être diffusé sur la plate-forme de streaming américaine Hulu (et donc sur Disney+ en France) à une date inconnue pour le moment.