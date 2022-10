NBA : un documentaire sur la carrière de Stephen Curry en préparation

Quadruple champion NBA avec les Warriors de Golden State, Stephen Curry sera au cœur du documentaire baptisé «Underrated», qui reviendra sur l’ensemble de sa carrière, des bancs de l’université de Davidson au sommet de la ligue américaine de basketball.

Une révolution. Fils d’un ancien joueur NBA (Dell Curry, ndlr), Stephen Curry s’est imposé comme un des meilleurs joueurs de l’histoire de cette même ligue, depuis son entrée dans la ligue américaine de basketball en 2009. Pourtant, à cette époque, et malgré un cursus universitaire passé dans la petite université de Davidson, qu’il parviendra à hisser jusqu’au quart de finale du tournoi NCAA grâce à ses exploits balle en main, aucun expert ne le voit réaliser une grande carrière. Un joueur solide ? Pourquoi pas, et ce dans le meilleur des cas. Dans les 13 années qui suivront, Stephen Curry révolutionnera le jeu NBA comme aucun joueur ne l’avait fait depuis Michael Jordan, remportant quatre fois le titre suprême avec son équipe des Warriors, et deux trophées de MVP (meilleur joueur de la ligue).

Développé par les sociétés Apple Original Films, A24 (Amy, Val), et la boîte de production de Stephen Curry, Unanimous Media, le documentaire «Underrated» racontera en détail le parcours du joueur, des ses années universitaires à aujourd'hui, et la manière dont il est devenu le meilleur shooteur de l’histoire de la NBA, à tel point que son influence à totalement modifié la pratique du basketball à travers le monde (sans exagération).

C’est le réalisateur Peter Nicks qui sera à la réalisation, et Ryan Coogler (Black Panther) sera présent à la production. Le documentaire est prévu pour être diffusé sur Apple TV+ à une date inconnue pour le moment. La plate-forme de streaming continue d’étoffer son offre de documentaire sportif avec «Underrated», après la mise en ligne de la série documentaire «They Call Me Magic» en avril dernier, qui revenait sur la carrière de la légende de la NBA, Earvin ‘Magic’ Johnson.