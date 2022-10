Perry Mason : la date de diffusion de la saison 2 dévoilée

C’est sur Twitter que la chaîne américaine HBO a révélé que la saison 2 de «Perry Mason» ferait son retour à l’antenne en février prochain. Une excellente nouvelle pour les fans de la série, à suivre en France sur OCS.

Le revoilà. Un peu plus de deux ans après le lancement de «Perry Mason» sur son antenne, en août 2020, la chaîne américaine HBO vient d’annoncer sur Twitter que la saison 2 de sa série policière avec Matthew Rhys sera diffusée dans le courant du mois de février 2023. Une excellente nouvelle pour les nombreux fans de la série, séduits par les aventures du célèbre détective privé.

La saison 1 plantait son décor dans la ville de Los Angeles, au début des années 1930, au moment où les États-Unis se remettent difficilement de la Grande Dépression. Alors que l’activité économique repart, un jeune détective privé, Perry Mason, se voit confier une affaire difficile dont le retentissement promet de faire de sérieux dégâts.

Dans la saison 2, l’histoire fera un bond dans le temps, jusqu’en 1933, où Perry Mason prendra ses distances avec la justice criminelle pour s’occuper d’affaires moins exposées… du moins pour un temps. On notera un changement à la tête de la série, avec les départs des showrunners Ron Fitzgerald et Rolin Jones, remplacés par Michael Begler et Jack Amiel, connus pour leur travail sur la série «The Knick».