Disneyland Paris : les détenteurs de pass annuels ont manifesté contre les nouvelles restrictions

Plusieurs abonnés du pass annuel infinity de Disneyland Paris se sont réunis devant le parc ce samedi 22 octobre. L’objectif ? Manifester contre ce pass qui n’est plus aussi avantageux que promis.

Fini les oreilles noires de Mickey, place aux «Oreilles jaunes». Certains fans de l’univers Disney ayant souscrit aux pass annuels se sont réunis ce samedi 22 octobre devant le parc parisien pour faire entendre leur mécontentement.

499 euros. C’est le prix que déboursent les abonnés du pass annuel pour avoir accès à Disneyland Paris 365 jours par an. Pourtant, ce n’est plus vraiment le cas : «Actuellement, on ne peut pas réserver, il n’y a aucun week-end de disponible en octobre ou en décembre», a dénoncé Gérôme, détenteurs de ce pass depuis ses 18 ans, interrogé par La Marne.

Avec la crise de Covid-19, Euro Disney, l’exploiteur du parc, avait mis en place un système de réservation qui permettait de gérer le nombre de personnes dans le parc par jour. Aujourd’hui, cette plate-forme est toujours d’actualité, malgré la fin des jauges.

Alors, Gérôme et sa compagne Sandy ont effectué un sondage auprès de leur communauté, eux aussi abonnés, pour savoir s’ils étaient satisfaits : «On a eu 3.000 réponses négatives».

C’est à la suite de ce sondage que l’idée d’une manifestation leur est venue.

Une manifestation pacifiste et partie d’une blague

«En blaguant, on a eu cette idée des oreilles jaunes», a affirmé Gérôme, conscient «qu’il y a d’autres sujets bien plus graves». «On veut seulement être vus et entendus», a expliqué le fan de l’univers Disney.

Tous les abonnés premiums n’ont pas pu se déplacer. Mais ils étaient tout de même 70 à manifester devant le parc.

Ces derniers se sont tenus à une certaine distance du parc pour éviter tout problème avec la sécurité, bien que la manifestation se soit déroulée dans une ambiance calme et bon enfant, d’après Le Parisien.

Certains n’ont pas hésité à témoigner. C’est le cas de Jonathan, un père de famille qui, avec ses trois enfants et sa compagne, aurait dépensé 3.450 euros sur cette dernière année pour se rendre à Disneyland Paris, dont «1.450 euros rien que pour l’hôtel».