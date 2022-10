Parrot World : on a visité le petit paradis des perroquets

A une quarantaine de kilomètres de Paris, Parrot World est un lieu surprenant, dédié à la découverte des écosystèmes de l'Amérique du Sud.

Ce n'est plus un secret pour personne. L'habitat naturel de nombreuses espèces est en danger, un peu partout sur la planète. Celui des perroquets, ne fait pas exception à la règle, alors qu'il en existe près de 400 espèces, notamment dans l'hémisphère Sud, de toutes les tailles et de toutes les couleurs.

C'est dans ce contexte déprimant que Parrot World a été créé en 2020. Ce parc animalier immersif vous invite à découvrir les merveilles de l’Amérique du Sud, et plus particulièrement deux réserves naturelles reconnues dans le monde entier pour la diversité de leurs écosystèmes : l’Amazonie et la Patagonie.

Une expérience hors du temps

Pour découvrir ces animaux d'une manière unique, Parrot World a créé une volière géante de 10.000 m2, dans laquelle les visiteurs se déplacent librement. Une expérience hors du temps, où seuls les bruits de la nature vous accompagnent tout au long de la journée.

Au sein de Parrot World, il n'y a pas de spectacle d'animaux, car ce serait contraire à sa vocation. En revanche, des animations avec les guides pédagogiques sont proposées pour tout savoir sur les pensionnaires du parc. Il n'y a d'ailleurs pas que des perroquets sur place. Au total, 80 espèces rares vivent dans des espaces proches de leurs habitats naturels : des loutres, des manchots, des guanacos, des nandous et... des jaguars.

Cet incroyable félin dispose d'un enclos spécial dans le parc, qui attire évidemment tous les visiteurs. Originaire de la plus grande réserve naturelle du monde, l’Amazonie, ce prédateur qui peut dépasser les 100 kg est présent en famille dans le parc et peut être observé de près.

Une extension en projet

Pour pousser encore plus loin l'immersion, il est d'ailleurs possible de dormir à l'intérieur du parc, dans un des lodges sur pilotis construits sur place. Une magnifique expérience qui permet de se faire réveiller par les oiseaux, au lever du jour, ou d'observer la routine matinale des petits jaguars et de leur mère.

A tous les occupants des lodges, une animation privilège est en outre proposée le matin, avant l’ouverture au public. En général, elle consiste à accompagner un soigneur au plus près des animaux (coatis, loutres géantes, manchots de Humboldt…) pour le nourrissage. Ce moment privilégié est aussi idéal pour poser toutes les questions qui vous brûlent les lèvres.

Actuellement dédié à un seul continent, Parrot World réfléchit aussi à élargir son action, Le créateur, Eric Vignot, et son équipe ont l'intention de créer des biozones dédiées à l’Asie et à l’Afrique, deux grands berceaux de biodiversité où la préservation des espèces est plus que cruciale.

Parrot World, Crécy-la-Chapelle (77), dates et horaires d'ouverture sur parrotworld.fr