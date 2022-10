Black Adam : pourquoi un face-à-face avec Shazam paraît inévitable ? (SPOILERS)

Alors que Dwayne Johnson ne cesse d’évoquer un futur face-à-face entre Black Adam et Superman dans un avenir plus ou moins proche, c’est bel et bien avec Billy Batson, alias Shazam, que son personnage partage une rivalité sans égal dans l’univers de DC Comics.

L’avenir semble radieux. La rapide mais jouissive apparition d’Henry Cavill dans la peau de Superman dans «Black Adam» fait saliver les fans de DC Comics, que l'acteur britannique a rassuré avec son post sur Instagram, ce lundi. Le duel entre les deux super-héros sur grand écran semble inévitable, et s’annonce déjà comme un futur succès au box-office. Pourtant, dans l’univers de DC, c’est un tout autre personnage qui s’impose comme le meilleur ennemi de Black Adam : Billy Batson, alias Shazam.

Adam et Billy sont liés par la source de leurs pouvoirs. Le premier a hérité de ses pouvoirs d’un conseil de sorciers qui lui confèrent des capacités héritées des dieux égyptiens. Ses pouvoirs divins ne lui ont toutefois pas été transmis en tant que champion de Khandaq. C’est son fils, Harut, qui a été désigné comme le porteur de ces pouvoirs, mais celui-ci a insisté pour qu’ils soient donnés à Adam afin de lui sauver la vie. Avant qu’Harut ne soit tué peu de temps après. Ce qui provoquera la rage destructrice de Black Adam, avant que les sorciers ne parviennent à l’emprisonner dans les ruines du château du roi dont il cherchait à se venger.

De son côté, Billy est tombé accidentellement sur le Rocher de l’Éternité dans «Shazam !», où il a rencontré le dernier sorcier encore vivant. Ce dernier lui a alors expliqué avoir commis une erreur par le passé en choisissant son précédent champion. Une référence claire à Black Adam. Billy va alors hériter des pouvoirs combinés de plusieurs divinités (majoritairement issues de la mythologie grecque), qu’il va cependant avoir le plus grand mal à maîtriser.

Le rôle décisif de Dwayne Johnson

En 2014, alors que la Warner Bros développait «Shazam !», c’est Dwayne Johnson en personne qui s’est opposé à la présence Black Adam – personnage qu’il venait d’accepter d’incarner – dans le film. «Lorsque la première version du film nous est parvenue, c'était un mélange de Black Adam et de Shazam : deux origine stories dans un seul film. À l'époque, c'était le but, donc ce n'était pas une surprise totale. Mais quand j'ai lu ça, j'ai su dans mes tripes : ‘Nous ne pouvons pas réaliser cette histoire comme ça. Nous rendrions un très mauvais service à Black Adam’. Ça aurait été bien pour Shazam que deux origine stories convergent dans un seul film, mais pas pour Black Adam», se souvient-il dans un entretien avec le site de Vanity Fair.

«J'ai passé un coup de fil. J'ai dit : 'Je dois vous dire ce que j'en pense. Ça ne va pas vous plaire...' parce que tout le monde pensait, 'Hé, ce script est génial, faisons ce film'. J'ai dit : 'Je pense vraiment que vous devriez faire Shazam !, faire ce film seul, avec le ton que vous souhaitez. Et je pense qu'on devrait séparer ça aussi», ajoute-t-il.

Avec le recul, il apparaît en effet plus pertinent de la part de DC Comics de continuer à faire évoluer le personnage de Shazam de son côté, le deuxième film avec Zachary Levi étant attendu dans les salles le 21 décembre prochain, avant d’en faire l’égal de Black Adam. On notera la différence de ton entre les deux personnages.

À terme, il semble plus que probable qu’une collision entre Shazam et Black Adam soit au programme, ces deux personnages partageant une histoire beaucoup trop similaire, ainsi qu'une rivalité si durable et féroce dans les comics, que ce serait dommage de ne pas exploiter cette histoire. Mais encore faut-il que Shazam soit crédible.