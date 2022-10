Doctor Who : Ncuti Gatwa prendra la suite de David Tennant dans la peau du personnage

Un court teaser des futurs épisodes de «Doctor Who» a dévoilé le retour de David Tennant dans la peau du héros, ainsi que les premières images de l’acteur Ncuti Gatwa (Sex Education), qui prendra sa suite dans la célèbre série.

Les prochains Docteurs font leur promo. Connu pour son rôle dans la série «Sex Education», Ncuti Gatwa a fait une apparition dans un teaser des futurs épisodes de «Doctor Who». La vidéo a été diffusée ce dimanche 23 octobre sur la BBC, après l’épisode spécial «The Power of the Doctor», marqué par la dernière apparition de Jodie Whittaker dans la peau de l’extra-terrestre centenaire.

Si le visage de Ncuti Gatwa est d’ores et déjà mis en avant, c’est cependant celui David Tennant, qui avait déjà incarné le héros entre 2005 et 2010, qui sera celui du tout prochain Doctor Who (le 14e), et ce pour trois épisodes attendus en novembre 2023 et spécialement tournés à l’occasion des 60 ans. C’est ensuite Ncuti Gatwa qui sera officiellement la 15e incarnation dans des épisodes qui seront diffusés à partir de Noël 2023.

A la fin de la courte vidéo diffusée dimanche, le docteur Gatwa demande : «Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ici » ? Ironiquement, c'est désormais la même question que se posent les fans de la série culte.

La seule chose connue pour l’heure est que le(s) docteur(s) va/vont devoir affronter un nouvel ennemi très puissant campé par Neil Patrick Harris («How I met your mother»).

"I don't know who I am anymore..."





Doctor Who returns 2023. Read more here https://t.co/RTBWn0CHbp #DoctorWho pic.twitter.com/67fPU46DTc

— Doctor Who: The Power of the Doctor (@bbcdoctorwho) October 23, 2022