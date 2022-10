House of the Dragon : comment la série s’est éloignée du livre sur l’évènement déclencheur de la guerre civile (SPOILERS)

Le dernier épisode de la saison 1 de «House of the Dragon» marque le début de la guerre civile entre les Verts et les Noirs. Mais l’événement déclencheur de la «Danse des Dragons» y est présenté de manière légèrement différente que dans le livre de George R.R. Martin.

Un choix intéressant. Dans le dernier épisode de la saison 1 de «House of the Dragon», les téléspectateurs ont assisté à la mort de Lucerys Targaryen, le fils de Rhaenyra, la reine qui vient d’apprendre que son demi-frère, Aegon II Targaryen, vient d’usurper le trône du royaume des Sept Couronnes.

Mais entre les événements dépeints dans la série, et le livre de George R.R. Martin, on ne peut s’empêcher de souligner une différence fondamentale dans le dénouement. Et cela pourrait bien avoir son importance à mesure que «House of the Dragon» poursuit son récit dans une saison 2 qui, après ce qui s’est passé, dans cet épisode final, devrait enchaîner sur la guerre sans merci que vont se livrer les Verts – nom des partisans d’Aegon II – et les Noirs – qui soutiennent Rhaenyra.

Dans la série, Lucerys Targaryen, monté sur le dos de son dragon Arrax, est pris en chasse par son oncle Aemond, et Vhagar, le plus grand de tous les dragons. Et au jeu du chat et de la souris, Arrax désobéit à Lucerys et crache des flammes en direction de la gueule de Vhagar. Ce dernier rentre dans une rage incontrôlable, et malgré les tentatives d’Aemond de l’arrêter, Vhagar réduit Arrax et Lucerys en morceau d’un seul coup de mâchoire. Son maître, qui ne souhaitait pas cette issue, comprend alors la gravité de la situation.

De lourdes conséquences

Dans le livre de George R.R. Martin, la mort de Lucerys lors de cette bataille de dragons avec son oncle Aemond est beaucoup moins nuancée. D’après le récit du bouffon Champignon, non seulement Aemond aurait tué Lucerys en connaissance de cause, mais il serait allé jusqu’à lui ôter les yeux sur son cadavre pour les offrir à une des filles du seigneur Baratheon, qui aurait laissé entendre qu’il était faible. Ce meurtre fera d’Aemond une des figures les plus détestées du royaume, lui valant le surnom de Parricide.

Pour le showrunner Ryan Condal, il était hors de question de ne pas apporter plus de complexité à ce moment décisif de l'histoire. «Aemond n’est pas innocent dans ce qui arrive à Lucerys. Mais il a aussi été un enfant qui a été harcelé car il n'avait pas de dragon. Maintenant, il en a un, et c’est le plus grand dragon au monde. Je pense qu’il tentait de montrer à son rival qu’il ne se laisserait pas intimider, sans pour autant devenir un tueur de roi (Lucerys est un héritier potentiel de la couronne en tant que fils de Rhaenyra) – ce serait un acte stupide et irréfléchi de la part d’Aemond au moment où chaque pièce est en mouvement sur l’échiquier politique, et que le jeu des loyautés bat son plein», explique-t-il au site américain The Hollywood Reporter.

On notera au passage que ce dernier épisode a montré qu’Aemond et Lucerys, en tant que jeunes dragonniers, ne maitrisaient pas totalement leurs dragons, qui restent des animaux sauvages poussés par leurs instincts, comme celui de se défendre quand ils sont attaqués.

Le fait qu’Aemond n’a pas souhaité la mort de Lucerys ne changera rien au terrible enchaînement des événements que cela va provoquer. Cela permet toutefois de donner plus de relief à un personnage qui sera déterminant dans la suite de la Danse des dragons, le nom donné à cette guerre civile qui devrait officiellement démarrer lors de la saison 2. Et qui sèmera la mort et la désolation dans toutes les Maisons du royaume.