Miss Ile-de-France : Andréa Furet, la première candidate transgenre, éliminée, Adèle Bonnamour sacrée

Alors que l’élection Miss Ile-de France s’est tenue ce week-end, Andréa Furet, première candidate transgenre à participer au concours, a été éliminée. Adèle Bonnamour décroche la couronne et représentera la région francilienne lors du concours Miss France 2023, qui se tiendra le 17 décembre prochain.

Une heureuse et des déceptions. Le nom de Miss Ile-de-France est désormais connu. Adèle Bonnamour a été sacrée samedi soir et représentera la région francilienne en décembre prochain, à l’occasion du concours Miss France 2023. Choisie parmi seize prétendantes au titre, la jeune femme de 18 ans, étudiante en école de commerce, succède à Diane Leyre, élue Miss Ile-de-France l’année dernière, avant de décrocher le titre suprême de Miss France, quelques mois plus tard.

Eliminée, Andréa Furet est déçue mais fair-play

Première candidate transgenre à participer au concours de Miss Ile-de-France, après être arrivée seconde à l’élection Miss Paris 2022 en juin dernier, Andréa Furet n’a pas été sélectionnée pour figurer parmi les cinq finalistes samedi soir.

Une petite «déception» pour la jeune femme de 20 ans, qui espérait aller plus loin. «J'ai un peu de déception de ne pas être parmi les finalistes mais je me dis que, si je suis là, c'est que j'ai ma place et que je l'ai mérité», a-t-elle expliqué au Figaro TV Magazine, avant d’ajouter : «Je repars avec beaucoup d'émotion et le sentiment du devoir accompli».

Pas rancunière, Andréa Furet a complimenté Adèle Bonnamour pour sa victoire, lui affichant son soutien pour la suite. «Bravo Adèle! On est tous derrière toi», a-t-elle réagi en commentaire du nouveau portrait officiel de Miss Ile-de-France 2022.