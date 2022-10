«Je ne me suis jamais sentie aussi bien  !» : Isabelle Adjani se livre comme jamais sur sa vie de célibataire

L’actrice Isabelle Adjani a tout récemment fait de rares confessions sur sa vie sentimentale, révélant n’avoir jamais été aussi bien dans sa vie qu’aujourd’hui, et ce grâce à son célibat.

«Mieux vaut être seule que mal accompagnée» est un proverbe qu’Isabelle Adjani semble avoir parfaitement fait sien. En témoigne l’interview que l’actrice a récemment donnée à TV Grandes Chaînes. La star y confie que son bonheur actuel est directement lié au fait d’être célibataire.

«Je ne vois que ça autour de moi, des filles qui pleurent, a-t-elle déclaré. Et je leur dis : 'Tu me vois, moi : je vis seule, et je ne me suis jamais sentie aussi bien, je peux faire ce que je veux, c'est génial !' Si on cherche une conseillère en couple, ce n'est pas chez moi qu'il faut venir», a déclaré l’actrice de 67 ans.

Isabelle Adjani indique qu’il y a de moins en moins de place pour un homme dans sa vie. «Le mec, il faudrait qu’il passe par le plafond ou qu’il soit catapulté pour entrer chez moi», plaisante celle qui par le passé a notamment été en couple avec Daniel Day-Lewis, Warren Beatty ou encore Jean-Michel Jarre.

Comme elle l’avait déjà expliqué à Paris Match en mai 2022, le célibat lui convient parfaitement : «Comme le disent mes fils : 'C’est sûrement pour ça que t’arrives à faire enfin ton métier en continu, parce qu’il n’y a plus personne pour t’empoisonner le quotidien…' Ça, c’est un privilège que j’accorde seulement à mes enfants et à mes proches ! Aucun regret, aucun manque, aucune amertume. Tout va bien», avait-elle déclaré.