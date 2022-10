Will & Grace : l'acteur Leslie Jordan, 67 ans, meurt dans un accident de la route

Connu pour ses rôles dans les séries «Will & Grace», «American Horror Story» ou «Desperate Housewives», Leslie Jordan est décédé ce lundi 24 octobre après un malaise au volant de sa voiture. Il était âgé de 67 ans.

Le petit écran américain est en deuil. Le comédien Leslie Jordan, connu pour avoir incarné le rôle de Beverly Leslie dans «Will & Grace» et participé à trois saisons de «American Horror Story», est mort ce lundi 24 octobre dans un accident de la route. Selon le site américain TMZ, l’acteur de 67 ans aurait été victime d’une «urgence médicale», alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture, avant de percuter violemment le mur d’un bâtiment.

Récompensé par l’Emmy Awards du «meilleur acteur invité dans une série comique» en 2006 pour son apparition dans «Will & Grace», Leslie Jordan avait fait sensation sur les réseaux sociaux au début de pandémie en 2020 avec des vidéos humoristiques qui avait séduit un large public, son compte Instagram passant de 80.000 abonnés à près de 6 millions en l’espace de quelques semaines. C’est justement sur Instagram qu’un hommage émouvant lui a été rendu.

«L’amour et la lumière que Leslie a partagé ne disparaitront jamais et nous vous invitons à partager vos souvenirs et à vous réconforter pendant cette période. Au cours des prochains jours, nous vous révèlerons un aperçu d’un projet dont Leslie était vraiment fier et qu'il avait hâte de partager avec le monde», peut-on lire.