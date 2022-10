Green Lantern : le projet de série prend une nouvelle direction artistique

En développement depuis 2019, la série «Green Lantern» va prendre une nouvelle direction artistique, rapporte le site américain The Hollywood Reporter. Une décision qui n’aurait aucun lien avec la nomination de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios.

Un changement de script. Selon le site américain The Hollywood Reporter, DC Comics et la plate-forme de streaming HBO Max ont décidé de donner une nouvelle direction artistique à la série «Green Latern», en développement depuis 2019. La fiction, qui devait se concentrer sur les personnages de Guy Gardner et Alan Scott, sera finalement centrée sur John Stewart, un des premiers super-héros noir de l’histoire de DC Comics, et un des Green Lanterns les plus anciens.

L’article de The Hollywood Reporter insiste sur le fait que cette décision n’a rien à voir avec la nomination de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios, les deux hommes étant censés débuter à leur poste le 1er novembre. Les comédiens Finn Wittrock et Jeremy Irving, qui devaient incarner Guy Gardner et Alan Scott, ne sont plus associés au projet. Le showrunner et scénariste Seth Grahame-Smith, qui avait déjà rédigé les scripts des huit épisodes de la série, a également décidé de quitter le navire.

Selon les observateurs, la série «Green Lantern» était partie pour être la plus onéreuse de l’histoire de DC Comics, avec un budget estimé à 120 millions de dollars. Le nouveau projet se retrouve désormais repoussé au stade de développement, et suivra la chronologie plus classique d’une série au sein de la chaîne américaine HBO.