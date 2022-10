Industry : la série HBO renouvelée pour une saison 3

Pépite d’HBO diffusée sur OCS en France, la série «Industry» vient d’être renouvelée pour une saison 3.

Les affaires reprennent. «Industry», dont la saison 2 s’est conclue en septembre dernier, vient d’être renouvelée pour une saison 3.

La série d’HBO plonge dans le monde impitoyable de la haute finance. Elle se concentre sur le bureau londonien de la banque internationale (fictive) Pierpoint & Co, où un groupe de jeunes banquiers tentent de se faire une place dans ce monde ultra-concurrentiel. Au milieu d'une culture d'entreprise qui met en exergue l'égo, le sexe et les addictions, ils se montrent prêts à (presque) tout pour y parvenir.

Harper (Myha'la Herrold), Yasmin (Marisa Abela) et Robert (Harry Lawtey) devront conduire de nouvelles affaires et nouer de nouvelles alliances à l'intérieur et à l'extérieur du bureau, alors que Pierpoint et ses banquiers juniors cherchent à tirer parti de tous les avantages dans un monde post-COVID.

One of the most underrated @hbo shows right now, #Industry, gets renewed for Season 3!pic.twitter.com/4yADXTRLGQ — Rony Patra (@ronypatra) October 25, 2022

«‘Industry’ a atteint de nouveaux sommets au cours de la deuxième saison, consolidant son statut de série vibrante avec une narration addictive, des personnages complexes, un rythme effréné et des observations pointues sur la dynamique contemporaine du lieu de travail», a déclaré Kathleen McCaffrey, vice-présidente principale de HBO Programming. «Nous sommes incroyablement fiers de ce que Mickey et Konrad, Jami O'Brien, Jane Tranter et l'équipe de Bad Wolf, ainsi que l'ensemble de notre distribution et de notre équipe, ont accompli. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de poursuivre notre voyage avec eux dans la saison trois», a-t-elle ajouté.