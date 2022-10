James Gunn et Peter Safran nommés à la tête de DC Studios

À l’instar de Kevin Feige chez Marvel Studios, le cinéaste James Gunn et le producteur Peter Safran viennent d’être nommés à la tête de DC Studios, la nouvelle entité créée par Warner Bros., qui pilotera les productions de films et de séries adaptés de l’univers DC Comics.

Deux têtes pensantes. Selon une information dévoilée par le site américain The Hollywood Reporter, Warner Bros. vient de nommer le cinéaste James Gunn et le producteur Peter Safran à la tête de DC Studios, une nouvelle entité en charge de piloter l’ensemble des futures productions – aussi bien au cinéma qu’à la télévision – liées à l’univers DC Comics pour, au minimum, les dix prochaines années.

James Gunn aura la charge de la partie créative des projets, tandis que Peter Safran se concentrera sur la partie commerciale et production. Il est précisé que les deux hommes continueront leurs activités respectives en parallèle, la réalisation pour le premier, la production pour le second. Ils sont placés sous l’autorité de David Zaslav, le grand patron de Discovery, et travailleront en étroite collaboration avec les responsables de la Warner, Michael De Luca et Pamela Abdy.

Un duo à succès

Issu du monde des films indépendants, James Gunn s’était imposé comme un des meilleurs réalisateurs d’adaptation de comics avec «Les Gardiens de la Galaxie» en 2014 pour Marvel Studios, et sa suite en 2017. Il rejoindra DC en 2018 après avoir été licencié par Marvel, alors qu’il s’occupait du 3e volet des «Gardiens de la Galaxie» (qu’il a finalement pu terminer après sa réhabilitation chez Marvel) pour signer «The Suicide Squad». Le succès critique du film a donné naissance à un spin-off sous forme de série télévisée, «Peacemaker», avec Jon Cena dans le rôle principal, diffusée sur la chaîne américaine HBO Max (où elle a été prolongée pour une saison 2).

Peter Safran travaille avec la Warner depuis plus d’une décennie, apparaissant à la production de plusieurs productions issues de l’univers de DC Comics (Aquaman, The Suicide Squad, Peacemaker, Shazam!). Il est également connu pour être un des principaux producteurs de la saga horrifique «Conjuring».

«Nous sommes honorés de nous retrouver au service de ces personnages de DC que nous aimons depuis notre enfance. Nous avons hâtes de travailler avec les auteurs, réalisateurs, et acteurs les plus talentueux du monde afin de créer un univers entier et multiple permettant aux artistes associés de s’exprimer», ont notamment déclaré James Gunn et Peter Safran dans un communiqué.