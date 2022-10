Selena Gomez : un acteur de «Grey's Anatomy» au casting de la saison 3 de «Only murders in the building» (SPOILERS)

Selon le site américain Variety, Jesse Williams – connu pour avoir incarné le personnage du docteur Jackson Avery dans «Grey's Anatomy» - rejoindra Selena Gomez au casting de la saison 3 de «Only murders in the building».

Un visage bien connu. Selon le site américain Variety, Jesse Williams, l’inoubliable docteur Jackson Avery dans «Grey's Anatomy», rejoindra Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short dans la saison 3 de «Only murders in the building». Il incarnera le rôle d’un documentariste qui se penchera, avec beaucoup d’intérêt, sur l’enquête qui intéressera le trio formé par Mabel, Charles, et Oliver. Sera-t-il leur allié, ou un ennemi ? Cela reste à déterminer.

Lancée à la fin août 2021, «Only murders in the building» suit l’histoire de trois habitants d’un immeuble New-Yorkais qui partagent la même passion pour les affaires criminelles. Dans la saison 1, quand un cadavre est retrouvé dans leur building, ils décident de mener leur enquête. Et de tout raconter dans un podcast. Dans la saison 2, ils tentent d’identifier le meurtrier de la présidente du conseil d’administration de l’immeuble. La troisième traitera sans nul doute de la mort de Ben Glenroy – incarné par Paul Rudd (Ant-Man) – en pleine représentation d’une pièce de théâtre à la fin de ce deuxième chapitre. En France, la série est disponible sur Disney+.

À noter que Jesse Williams reprendra le rôle du docteur Jackson Avery le 3 novembre prochain dans l’épisode 5 de la saison 19 de «Grey's Anatomy», dont il sera également le réalisateur. Un retour attendu par les fans plus d’un an après son départ de la série.