House of the Dragon : à quel dragon Daemon Targaryen rend visite dans le dernier épisode de la saison 1 ? (SPOILERS)

Dans le dernier épisode de la saison 1 de «House of the Dragon», Daemon Targaryen se rend dans une caverne de Montdragon, le volcan qui surplombe la forteresse de Peyredragon, pour y rendre visite au dragon Vermithor. Dont le rôle sera déterminant dans la guerre civile à venir.

La puissance incarnée. «Ce ne sont pas les rêves qui ont fait de nous des Rois, mais les Dragons», lance Daemon Targaryen à sa nièce, et épouse, Rhaenyra, dans le dernier épisode de la saison 1 de «House of the Dragon». Si l’événement majeur de celui-ci restera (Attention spoiler) la mort tragique de Lucerys Targaryen et de son petit dragon Arrax d’un seul coup de mâchoire de Vhagar, le plus grand dragon au monde monté par Aemond Targaryen (l’oncle de Lucerys, ndlr), les fans de la série ont eu un court aperçu d’un nouveau cracheur de feu lorsque l’époux de la Reine des Noirs s’est rendu, en chantant, dans une caverne de Montdragon, le volcan qui surplombe la forteresse de Peyredragon, pour y rendre visite au dragon Vermithor.

Un rôle clé dans la saison 2 ?

Grand et puissant – il n’est dépassé en taille que par Vhagar – Vermithor a été monté par le roi Jaehaerys Ier, avec lequel il a été lié dès sa sortie de l’œuf. Après la mort du souverain, le dragon est retombé à l’état sauvage, trouvant refuge dans une caverne du volcan Montdragon. Selon la description qui en est faite, il est plutôt docile avec les hommes, et tolère plutôt bien leur présence.

Pourquoi Daemon est allé réveiller la bête ? Vermithor est peut-être un des rares dragons à pouvoir tenir tête à Vhagar. Dans le livre «Fire & Blood», il est utilisé par le clan des Noirs – le nom des partisans de Rhaenyra – dans la guerre civile qui les oppose aux Verts, utilisant l'avantage que leur octroient les dragons (plus nombreux de leur côté) pour faire plier le camp adverse. C’est un homme appelé Hugh Marteau qui parviendra à le maîtriser pour en devenir le dragonnier. Pour le reste, il faudra attendre la saison 2 avant de découvrir son rôle au cours de ce conflit sanglant.