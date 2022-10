Kanye West : la statue de cire du rappeur retirée du musée Madame Tussauds de Londres

Le célèbre musée britannique Madame Tussauds a annoncé ce mercredi qu’il allait retirer la statue de cire de Kanye West, suite aux propos antisémites tenus par le rappeur.

Même en cire, il est désormais persona non grata. «La statue de cire de Kanye West a été retirée de l'étage des attractions, a ce mercredi annoncé le musée Madame Tussauds de Londres. Chaque personnalité mérite sa place (...) et nous écoutons nos clients et le public pour savoir qui ils souhaitent voir ou non dans notre musée», a déclaré un porte-parole de l'établissement à la BBC.

London's Madame Tussauds has removed a wax figure of Kanye West from public view. It comes after the rapper posted anti-Semitic comments on his Twitter account and Adidas ended its deal with him.



