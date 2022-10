Marvel : Kevin Feige s'est exprimé sur le recrutement de James Gunn chez DC Studios

Présent sur le tapis rouge de l’avant-première de «Black Panther : Wakanda Forever», Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, s’est montré enthousiaste à propos du recrutement de James Gunn à la tête de DC Studios.

Sans rancune. Interrogé par la site américain Deadline à propos du recrutement de James Gunn à la tête de DC Studios – avec le producteur Peter Safran – Kevin Feige, qui dirige Marvel Studios depuis de nombreuses années, et qui a travaillé avec le réalisateur à plusieurs reprises sur les différents volets des Gardiens de la Galaxie, a assuré être ravi pour lui.

Kevin Feige on James Gunn joining DC: “I’ll be first in line to see anything he does” pic.twitter.com/spptngC2jF

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 27, 2022