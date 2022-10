Yellowstone : le spin-off «1923» avec Harrison Ford et Helen Mirren aura finalement deux saisons

Pensée au départ comme une série limitée, «1923», le spin-off de «Yellowstone» avec Helen Mirren et Harrison Ford dans les rôles principaux, pourrait finalement compter un minimun de deux saisons, rapporte le site américain Deadline.

Le succès donne des ailes. Selon le site américain Deadline, le spin-off de «Yellowstone», baptisé «1923» et initialement conçu pour être une série limitée (d’une seule saison donc), devrait finalement compter un minimum de deux saisons de 8 épisodes. Une prolongation obtenue à la demande du créateur de la franchise, Taylor Sheridan, auprès de 101 Studios et MTV Entertainment Studios.

Série dérivée de «Yellowstone», qui rencontre un succès d’audience historique sur la plate-forme de streaming Paramount+ outre-Atlantique, «1923» plongera dans le passé de la famille Dutton et de leur ranch, avec Harrison Ford et Helen Mirren dans les rôles principaux, et un casting de jeunes comédiens pour incarner leurs trois fils et leurs deux filles.

Et ce n’est pas tout. Toujours selon Deadline, Taylor Sheridan aimerait également développer deux autres séries, une dont l’action se déroulerait dans les années 1940 et l’autre dans les années 1960, pour montrer les difficultés rencontrées par la famille Dutton pour se maintenir à la tête du ranch familial. La saison 5 de «Yellowstone» doit débuter le 13 novembre prochain, avec Kevin Costner, Kelly Reilly (L’Auberge espagnole), Luke Grimes, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Gil Birmingham, Breckin Merrill, ou encore Jefferson White dans les rôles principaux.