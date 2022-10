The Serpent Queen : la série renouvelée pour une saison 2

Lancée le 11 septembre dernier, «The Serpent Queen», qui pose un regard décalé et contemporain sur la vie de Catherine de Médicis – parfaitement incarnée par Samantha Morton – a été renouvelée pour une saison 2 par Lionsgate+.

Bien mérité. La plate-forme de streaming Lionsgate+ - disponible en France via myCANAL – vient d’annoncer le renouvellement de «The Serpent Queen» pour une saison 2 de 8 épisodes. Ce qui veut dire que les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver l’incroyable Samantha Morton dans le rôle de Catherine de Médicis, dans cette série qui suit le parcours de celle qui est devenue l'une des souveraines les plus puissantes de l’histoire de France.

Mis en ligne à partir du 11 septembre dernier, les 9 épisodes de la première saison ont permis de découvrir une fiction remplie d’humour noir, de scènes de tortures, de coup bas, et de répliques assassines. On rappellera au passage la présence au générique de Ludivine Sagnier dans le rôle de Diane de Poitiers, la favorite du roi, et donc l’ennemie de la reine.

«The Serpent Queen est résolument moderne, sombrement comique et complètement inattendue. L'histoire de Catherine de Médicis est le complément parfait de notre liste de programmes féminins. Nous sommes ravis de dévoiler plus de détails sur sa vie et son règne dans une deuxième saison grâce au personnage remarquable de Samantha, qui incarne cette puissante souveraine», a déclaré Kathryn Busby, présidente de la programmation originale de STARZ.