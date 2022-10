The Witcher : le remplacement d'Henry Cavill dans la saison 4 agace les fans

L'annonce du remplacement d'Henry Cavill dans la saison 4 de The Witcher, qui ne devrait pas arriver avant 2024, n'a pas convaincu les fans sur les réseaux sociaux.

Un seul être vous manque… Alors que la troisième saison de The Witcher vient tout juste d'être tournée et arrivera à l'été 2023, le compte Twitter officiel de la série a fait une annonce tonitruante.

It’s official: The Witcher is returning for Season 4, and Henry Cavill will be handing his swords to Liam Hemsworth as the new Geralt of Rivia after Season 3. Welcome to the Witcher family, @LiamHemsworth!





Read more: https://t.co/ABQMdqkzXX pic.twitter.com/xyIaRBbiRT — The Witcher (@witchernetflix) October 29, 2022

Voici en substance la teneur du message : «C'est officiel : pour la saison 4, Henry Cavill va confier ses épées à Liam Hemsworth, qui sera le nouveau Geralt de Rivia».

Un accueil glacial

Cette manière un peu légère d'annoncer à la communauté que le héros, très apprécié, allait changer de visage pour la suite des aventures du sorceleur n'a pas reçu l'accueil escompté. On peut même dire qu'il a été glacial.

The Witcher fans watching Season 4 starring Liam Hemsworth instead of Henry Cavill: pic.twitter.com/0gYEzEvIev — BLURAYANGEL (@blurayangel) October 29, 2022

The intern running The Witcher account watching everyone take in the news pic.twitter.com/vh50UXTJfR — Spookaris || No Andor Spoilers ✸ ✧*。 (@turninginkpots) October 29, 2022

Quand t'apprends qu'Henry Cavill revient en tant que Superman mais quitte The Witcher pic.twitter.com/3lSTHbsE5N — (@TheOneLexi) October 29, 2022

Bien sûr, l'absence d'Henry Cavill sur les plateaux de The Witcher n'est pas fortuite. Elle semble liée à son futur retour dans le rôle de Superman. Mais les récentes rumeurs autour des scénaristes de The Witcher - certains n'aiment ni les livres ni le jeux vidéo - pourraient aussi avoir joué un rôle.

Un sacré défi pour Liam Hemsworth

Pour le remplaçant Liam Hemsworth, le terrain est glissant. L'acteur de 32 ans, essentiellement connu pour sa prestation dans la saga Hunger Games, n'a pas encore eu la carrière bien rempli de son grand frère Chris «Thor» Hemsworth. Ce rôle pourrait lui permettre d'exploser sur la scène internationale, ou signer sa chute.

En attendant ce changement de casting, la saga The witcher continue à tisser sa toile sur Netflix. Après un film d'animation en 2021 (The witcher : le cauchemar du loup), un préquel sera disponible pour Noël 2022, baptisé The witcher : Blood origin. Cette mini-série se déroulera 1.200 ans avant la série actuelle et elle racontera l'histoire de l'origine du premier sorceleur et les événements qui ont conduit à la fusion des mondes, des hommes et des elfes.