Listenbourg : les récupérations politiques agacent les internautes

Les internautes ont vivement rejeté les récupérations des personnalités politiques face à l’ampleur du buzz sur le Listenbourg.

Un rejet catégorique. Depuis quelques jours, les internautes se donnent à cœur joie dans le buzz lié au Listenbourg, pays fictif lancé pour se moquer du niveau des Américains en géographie.

Si cette fausse nation s’est rapidement dotée d’un hymne, d’un gouvernement et d’un drapeau, elle ne semble pas vouloir faire de rapprochement avec d’autres familles politiques.

Après avoir répondu pendant un temps à certaines personnalités, le compte officiel du Listenbourg a rappelé «qu’aucune tentative de récupération politique ne serait la bienvenue».

Allez on le dit une dernière fois, aucune tentative de récupération politique sur le Listenbourg ne sera la bienvenue.





Dorénavant, on ne donnera plus de réponse aux politiques qui le font, pour éviter de leur donner de la visibilité.

— Listenbourg Official (@ListenbourgGOV) November 2, 2022