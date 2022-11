Andor : on connaît la liste des réalisateurs de la saison 2 de la série Star Wars

Dans un entretien avec le site américain Collider, Tony Gilroy, le showrunner de la série Star Wars «Andor», a dévoilé les noms des trois réalisateurs qui se chargeront de mettre en image la saison 2.

La suite se prépare. Alors que la saison 1 d’«Andor» a rencontré un succès à la fois populaire et critique sur Disney+, Tony Gilroy, le showrunner de la série Star Wars, prépare déjà le prochain chapitre. Dans un entretien avec le site américain Collider, ce dernier a révélé le nom des trois réalisateurs qui se trouveront derrière la caméra pour la saison 2 : Ariel Kleiman (Yellowjackets), Janus Metz (Le couteau par la lame), et Alonso Ruizpalacios (Narcos : Mexico).

Si on ne connaît pas encore la date de mise en production de cette saison 2, les fans de Star Wars savent que ce chapitre s’annonce particulièrement intense, puisqu’il se rapprochera encore un peu plus des terribles événements traités dans le film «Rogue One», sorti en salles en 2016. Et que de nombreux acteurs encore présents au casting devraient connaître une fin tragique à mesure que l’histoire avance.

Célébrée pour son originalité, «Andor» doit une partie de son succès dans la manière dont chaque réalisateur est amené à faire équipe avec un scénariste, le frère de Tony Gilroy, Dan Gilroy, Stephen Schiff, ou Beau Willimon. La constitution de ces «équipes» a permis de construire des récits plus cohérents, et de les insérer dans l’arc narratif plus global de la série. À noter que l’intégralité de la saison 1 est actuellement disponible sur Disney+.